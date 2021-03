Project Cars Go na Androidzie i iOS. Nieśmieszny żart zamiast wyścigowej symulacji

"One touch racing", czyli banalna rozgrywka bez prawdziwego sterowania autem

Tak, całe sterowanie (poza startem) to tylko te trzy wymienione czynności / Foto: Instalki.pl

Ładujące się powoli paski i masa możliwych mikrotransakcji

asd / Foto: Instalki.pl

Interfejs podobny do masy innych darmowych mobilnych wyścigów z masą mikrotranzakcji / Foto: Instalki.pl

Czy Electronic Arts mocno maczało palce w Project Cars go?

W oddali widać bramkę zmiany biegu - kiedy są nieco bliżej dostajemy kolejne podpowiedzi na ekranie / Foto: Instalki.pl

Co na Androida zamiast Project Cars Go?

Tradycyjne wyścigi na torze jak w Project Cars czy Grid, ale bez prawdziwego sterowania / Foto: Instalki.pl

Właśnie zadebiutowała mobilna odsłona (na Androida i iOS) świetnej serii gier wyścigowych Project Cars znanych z konsol czy komputerów. To całkiem wymagający cykl, któremu o wiele bliżej do symulacji niż zręcznościowych Mario Cart lub Need for Speed. Czyżby androidowi gracze dostali wyśmienitą pozycję z poważnym i testującym ich umiejętności jazdy systemem fizyki pojazdów? Nie tym razem.O ile w trzech częściach pełnoprawnych dużych odsłon Project Cars po wyłączeniu asyst można mówić o doświadczeniach zdecydowanie nie dla niedzielnych graczy, tak Project Cars Go jest niemalże samogrającą się produkcją. Dopisek "Go" w tytule oznacza, że nawet nie dostajemy możliwości realnego sterowania naszymi samochodami. Rozgrywka opiera się na kilku wyjątkowo prostych aspektach.Głównie automatycznym przyspieszeniu, kiedy nic nie robimy. To nic złego, normalna praktyka nawet w całkiem realistycznych jak na komórkowe produkcje tytułach. Co jakiś czas trzeba tylko nacisnąć na ekran w celu zmiany biegu albo przez kilka sekund przytrzymać na nim palec jako hamowanie. Przy okazji mamy jeszcze kontrolę startu (klikanie aby wskaźnik zegara był na niebieskim polu) lub czasem chwilę wcześniej palenie opon dla zwiększenia przyczepności (taki sam mechanizm).Ba, nawet nie bazujemy na swoich przeczuciach, a hamujemy lub zmieniamy bieg przejeżdżając przez podświetlane bramki, więc nie sposób tego zepsuć, wszystko jest dokładnie oznaczone. Nie dostajemy też żadnego sterowania kierownicą, samochód automatycznie wybiera tor jazdy. My tylko co jakiś czas klikamy albo przytrzymujemy palec na ekranie. Dobrze oddaje to hasło reklamowe "one touch racing".Przy okazji warto wspomnieć o zabiegach poza wyścigami. Rozwijamy swój samochód lub kupujemy nowe auta, wybieramy kolejne wyścigi tradycyjne czy np. drag (to właśnie w nich dołożono palenie gumy). Każdy start obniża nam poziom paliwa na pasku i trzeba czekać na jego uzupełnienie, jeśli ścigamy się raz za razem. Zaimplementowano też ogrom mikropłatności.W szerokiej perspektywie nie ma w tym nic złego (no, może poza mikropłatnościami i paskiem wymuszającym co jakiś czas czekanie lub kupno paliwa). W końcu podobnego typu gry wyścigowe są od lat obecne na smartfonach i tabletach, mają swoje grono fanów.Jednak mówimy o tworzonej przez Slighty Mad Studios (mobilna odsłona "Go" została opracowana przy współpracy z Gamevil) serii cenionych i całkiem realistycznych gier wyścigowych Project Cars. Za to mobilny Project Cars Go ze sterowaniem pojazdem nie ma w zasadzie nic wspólnego, bliżej mu do autonomicznej jazdy inteligentnym samochodem z autopilotem.Gdyby gra pojawiła się pod innym tytułem i nie brała popularności marki Project Cars jako metody na promocję, to wszystko byłoby w porządku. Ciekawe, czy taka rozgrywka i w ogóle historia powstania projektu ma coś wspólnego z. W końcu EA znane jest z mikropłatności i często niezbyt dobrej dla graczy polityki, a Slighty Mad Studios jest od kilku lat częścią wykupionego przez EA Codemasters.Jeśli nie przeszkadzają wam praktyki znane z podobnych gier na komórki mocno zachęcające do mikrotransakcji i lubicie taki niejako "automatyczny" gameplay jak w Project Cars Go, to nawet możecie się dobrze bawić w niewielkich dawkach. Choć nawet wtedy ciężko mówić o wciągającej rozgrywce.(wersja na Androida).Jeśli jednak jesteście fanami Project Cars z dużych platform i liczyliście na nieco przerobione pod kątem specyfiki smartfonów, ale jednak podobne wrażenia, to omijajcie Project Cars Go szerokim łukiem. I to na najwyższym biegu przy maksymalnym wychyleniu wskazówki prędkościomierza w waszym wyścigowym aucie.O wiele lepiej sięgnąć np. po również darmowe, ale aż tak mocno nie zachęcające do mikrotransakcji- o dziwo autorstwa samego Electronic Arts. Ewentualnie, jeśli chcecie pozostać w klimatach bliższych Codemasters, po płatny GRID Autosport, który ma nawet pełną polską wersję językową z dubbingiem. Obie pozycje są nakierowanymi na całkiem zaawansowany jak na standardy komórkowe model jazdy i o wiele bardziej przypominają duże odsłony Project Cars niż mocno zubożone "Go".Źródło: autoevolution / własne / Foto: Instalki.pl