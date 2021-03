Cyberpunk 2077 utracił zainteresowanie zdenerwowanych graczy. CD Projekt ma kłopoty

Sprzedaż Cyberpunka 2077 ogromnie zwolniła, konkurencja trzyma się o wiele lepiej

Procentowa sprzedaż elektronicznych kopii gier w kolejnych miesiącach / Foto: M Science via thegamer

Gracze byli cierpliwi, ale fala krytyki rośnie

Raczej nie ma wątpliwości, że CD Projekt RED zarobił ogromne pieniądze na Cyberpunku 2077, który był (za sprawą najmniej "zepsutej" wersji PC) dobrze oceniany przez recenzentów mimo wielu bugów. Jednak firma nie radzi sobie z naprawą swojej najnowszej produkcji, co widać po komentarzach w sieci, a także kiepskich prognozach z kolejnych miesięcy sprzedaży biorąc pod uwagę ogromną popularność blisko samej premiery.Według raportu firmy M Sience, polskie studio powinno sprzedać mniej więcej pół miliona cyfrowych kopii Cyberpunka 2077 w najbliższym kwartale. Nie znając kontekstu, wygląda to na świetne wyniki. Jednak zestawiając procentową popularność sprzedaży na premierę i w kolejnych miesiącach, najnowsze odsłony Call of Duty czy Assassin’s Creed wypadają o wiele lepiej. Miesiąc po premierze Call of Duty było wciąż bardzo popularne, sprzedano aż połowę tego, co przy samym starcie. W drugim miesiącu ciągle świetny wynik 27 proc. w stosunku do premiery, a po trzech miesiącach 14 proc. Assassin’s Creed Valhalla odpowiednio obniżył sprzedaż w kolejnych miesiącach do 35 proc, 15 proc i 12 proc.Cyberpunk 2077 w porównaniu do dwóch przytaczanych gier po prostu leży. Po miesiącu kupowało go tylko 4 proc. osób! To aż dwudziestopięciokrotny spadek sprzedaży! A po dwóch miesiącach był to tylko jeden procent! Można to oczywiście tłumaczyć wyłączeniem gry z cyfrowego sklepu Sony PlayStation czy ogromem zamówień na premierę - większość zainteresowanych po prostu kupiła by swoje egzemplarze w preorderze lub chwilę po premierze. Jednak nie do końca. Sporo osób zakłada taki scenariusz, że czeka na pierwsze recenzje czy obniżki cen, co widać po statystykach konkurencji. Analiza dotyczy tylko kopii elektronicznych, ale zapewne pudełkowe podlegają podobnemu scenariuszowi.Kolejne opóźnienia łatek na pewno nie przysporzyły pozytywnych opinii wśród graczy, którzy przecież byli bardzo cierpliwi w kwestii przekładania samej premiery gry. Później wyczekiwali patchy, ale cały proces mocno się przedłuża. Na stronie CD Projekt czy nawet w mniejszym stopniu na naszym portalu pod opisem zawartości zapowiedzianejwidać negatywny odzew ze strony niezadowolonych graczy. O ile wszystkie recenzje na Steam są "W większości pozytywne", tak ostatnie już tylko "Mieszane". Akcje firmy też nie są już na tak wysokim poziomie jak wcześniej. Cyberpunk 2077 jest naprawdę bardzo dobrą grą, ale na twórcach mści się zły stan techniczny i przedłużające się prace z jego naprawą.Źródło: M Science via thegamer / własne