W sieci zamieszczono 750 prototypów gier na PS2. Można je pobrać

Wczesne wersje gier zupełnie za darmo

Dysk z prototypem God of War 2 zdobyty przez grupę The Hidden Palace | Źródło: The Hidden Palace

Produkcja gier wideo to czasochłonny i skomplikowany proces. Finalny produkt niekiedy wygląda zupełnie inaczej, aniżeli jego wczesne lub demonstracyjne wersje. Jeśli interesujecie się odkrywaniem tego typu tajemnic i porównywaniem poszczególnych elementów produkcji, to mamy dla Was świetną wiadomość.The Hidden Palace to grupa osób zajmująca się ochroną wszelkich zasobów powiązanych z grami wideo – począwszy od sprzętu, a skończywszy na artworkach. Przez ostatni rok zespół zaangażowany był w projekt o nazwie Deluge polegający na stworzeniu. Kilka dni temu (20.03) w końcu zdecydowano się na publiczną prezentację przedsięwzięcia.Na dedykowanej stronie pojawiła się lista składająca się z 752 wersji gier, które nigdy nie ujrzały światła dziennego. Dostęp do nich mieli wyłącznie deweloperzy, media oraz kolekcjonerzy – to właśnie do tych osób zwrócili się użytkownicy z The Hidden Palace. Udało im się zebrać pliki o łącznej wadze około 900 GB. Robi wrażenie.Dodatkowo wszystkie dane zostały przeanalizowane pod kątem autentyczności, a także faktycznych zmian względem finalnych wydań. Następnie. Każdy chętny może pobrać pliki i uruchomić wybrany prototyp za pomocą np. emulatora na PC. Brzmi super?Niewątpliwie. To jednak nie koniec. Grupa zapaleńców planuje „uchronić” jeszcze pokaźniejszą bibliotekę tytułów. Proces ten wymaga jednak dużych pokładów energii i czasu. Nie da się jednak ukryć, że projekt jest niezwykle ambitny. Mówimy bowiem o jedynym sposobie, by uratować egzemplarze produkcji od zapomnienia, a co gorsza – zniszczenia.Warto nadmienić, że nie mówimy o wyłącznie „nieznanych” pozycjach.Źródło: The Hidden Palace / Foto. Sony