Lidia Sobieska z Tekken 7 na pełnym trailerze. Jak walczy premier Polski?

Pani premier z Tekkena 7 walczy niczym sprawny karateka

Lidia Sobieska pojawi się w Tekkenie 7 już jutro!

Od dłuższego czasu gracze są zainteresowani zaprezentowaną znienacka postacią pani premier Polski ze zbliżającego się DLC do Tekkena 7. Do tej pory poznaliśmy nieco tła fabularnego i tylko skrawek wyglądu postaci. W końcu Bandai Namco udostępniło pełnoprawny długi trailer, a nie ledwo teaser, więc aspekt wizualny kolejnego zawodnika z tej azjatyckiej bijatyki nie stanowi już dla nas żadnej tajemnicy.Oczywiście młoda znawczyni sztuki walki karate okazała się, jak można było spodziewać się po niektórych poprzednich przeciekach. Choć w dalszym ciągu widać pewne inspiracje przybraną córką Geralta i Yennefer, to raczej nie przypadek. Potwierdzają się też informacje o stylu karate. Lidia Sobieska walczy naprawdę sprawnie i całkiem szybko, zapewne znajdzie sporo miłośników swojego stylu walki.Trailer nie przybliża rysu historii pani premier, a skupia się na ruchach i wyglądzie postaci. Tak naprawdę Lidia zdaje się być po prostu zawodniczką karate z Polski, ale o popielatych włosach i ze szramą przy oku, łuku brwiowym i policzku. Kwestia bycia głową państwa, to tylko dorobiony prosta opowieść czy nawet opis postaci, nie widać, aby miał wpływ na walkę i wygląd. No, może poza patetycznymi odzywkami. I w tym miejscu wychodzi pewien minus. Może nie wszyscy będą mieli podobne odczucia, ale głos aktorki z dubbingu nie do końca pasuje do wyglądu Lidii Sobieskiej. A przynajmniej sam odniosłem takie wrażenie.Jak zaznacza Bandai Namco, "Grywalna postać o imieniu Lidia zostanie wprowadzona w DLC 18. Lidia nie pojawia się w trybie fabularnym." Jej debiutu w Tekkenie 7 możemy spodziewać się już jutro we wtorek 23 marca. Wraz z DLC 18 swoją premierę będzie miało też DLC 19 z nową areną Island Paradise. Dodatki wchodzą w skład pakietu Season Pass 4. Ciekawy jest fakt, że Tekken 7 jest wciąż żywy i sprawnie rozwijany. W końcu od premiery w czerwcu 2017 roku minęły prawie 4 lata. To naprawdę długi czas w kontekście tworzenia nowej zawartości do gry, która nie jest np. z gatunku MMO. Niewiele produkcji może się pochwalić tak długim wsparciem.Źródło i foto: Bandai Namco