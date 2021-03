Co przyniesie Cyberpunk 2077 patch 1.2? CD Projekt RED opisuje znaczne zmiany

Policja NCPD już nie będzie znienacka teleportować się za plecami V

Znacznie lepsze sterowanie samochodami i motocyklami w Night City

Cyberpunk 2077 z poprawkami w unikach i klawiszologii sterowania postaci

Ostatnie dzieło polskiego studia CD Projekt RED otrzyma niedługo, choć ciągle w jeszcze bliżej nieokreślonym terminie, wyczekiwany duży patch 1.2. Aktualizacja wprowadzi kilka znaczących poprawek do rozgrywki. Samo studio opisało zmiany w humorystyczny sposób, jak gdyby chodziło o wydanie wiadomości 54 News z Night City, a nie szczegóły na temat poprawki do gry wideo."Witajcie w specjalnym wydaniu wiadomości N54 - zapewniamy najświeższe wieści wszystkim mieszkańcom Night City, którzy utknęli z dala od domu! Zostańcie z nami, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nadchodzących zmian. Nazywam się Gillean Jordan, a oto co nowego w Night City." Na potrzeby artykułu nie będziemy się trzymać konwencji zaproponowanej przez autorów Cyberpunka 2077, ale naprawdę warto samemu zaznajomić się z omawianym wpisem w newsach na stronie CyberpunkNet wPierwszą znaczną poprawką jest system policji NCPD. Do tej pory funkcjonariusze i drony pojawiali się w oka mgnieniu zaraz za plecami naszego bohatera, jak gdyby teleportowali się z innego miejsca albo przemieniali się w policjantów ze zwykłych NPC. A to przecież nie Star Trek ani Matrix. Sytuacja była kuriozalna, w końcu np. w GTA policja nie pojawia się natychmiastowo po zastrzeleniu zwykłych obywateli miasta czy zaraz po przypadkowym przejechaniu jednego przechodnia.W materiałach z nowego patcha widać, że członkowie NCPD muszą po prostu fizycznie dojść na miejsce zdarzenia (nie zajmuje to wiele czasu, ale nie jest natychmiastowe), choć pierwszy bardzo szybko i tak powinien pojawić się policyjny dron. Opis sugeruje też, że nieumyślne przejechanie przechodnia czy zabłąkana kula trafiająca podczas strzelaniny w przypadkowego NPC, nie musi od razu wywołać obławy policyjnej.Jeśli część z was narzekała na nie do końca dobrze odwzorowaną jazdę samochodem, to CD Projekt RED mocno wziął się za ten aspekt. Cześć problemów wynikała z desynchronizacji odpowiedzi pojazdu na nasze komendy przy niskiej płynności animacji. Problem ma zostać wyeliminowany. Poza tym studio doda w menu suwak czułości sterowania pojazdami.Kiedy zablokujemy się na jakimś obiekcie samochodem, a koła nie dotykają podłożona, to wraz z patchem 1.2 do Cyberpunka 2077, będziemy mogli obracać i kołysać pojazdem, aż trafimy normalnie na podłoże. Dzięki temu nie ma konieczności przesiadania się do innego wozu czy wczytywania gry. Sami będziemy mogli łatwo wykaraskać się z takiej sytuacji.Aktualizacja 1.2 wpłynie nie tylko na sterowanie za kółkiem, ale i na piechotę, co docenią komputerowi gracze. Można będzie zmienić niedostępną do tej pory na modyfikacje sekcję w klawiszologii odpowiadającą za ruch postaci z WSAD na dowolne inne przyciski. Jednak przedstawiciel studia podkreśla, że dalej muszą zostać rozwiązane problemy z przypisanymi klawiszami akcji, czym programiści zajmą się w kolejnych patchach.Dostaniemy alternatywną metodę wyprowadzania uników. Jak powiedział Wojtek będący Tools Programmerem w CD Projekt RED - "Unik przy podwójnym naciśnięciu klawisza ruchu można wyłączyć w ustawieniach sterowania. Unik nadal można wykonać poprzez podwójne naciśnięcie klawisza przełączającego kucnięcie (domyślnie klawisz "C")." Na koniec warto podkreślić, że aktualizacja Cyberpunka 2077 nie jest jeszcze gotowa do pobrania. CD Projekt jedynie opowiedział o jej zawartości, ale na publikację patcha 1.2 musimy jeszcze poczekać do bliżej niesprecyzowanego terminu.Źródło i foto: CD Projekt RED