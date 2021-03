Skrócił czas wczytywania GTA Online. Rockstar zapłacił i wprowadził zmiany

Rockstar skrócił czasy wczytywania GTA Online

Z początkiem marca donosiliśmy, że internaucie o pseudonimie Tostercx udało się mocno skrócić czas wczytywania GTA Online . Długie czasy ładowania zwłaszcza w GTA Online od lat były zmorą graczy, z którą nie potrafił poradzić sobie Rockstar. Coś, co było tylko autorską przeróbką właśnie zostało wykorzystane przez znanego producenta gier. Tostercx otrzymał odpowiednie wynagrodzenie.Użytkownik serwisu GitHub skrywający się pod pseudonimem tostercx, z początkiem marca udostępnił internautom poprawiony przez siebie kod, skracający czasy wczytywania poziomów we wzmiankowanych wyżej produkcjach Rockstara. Po kilku optymalizacjach i zmianach w pliku JSON, tostercx skrócił czas wczytywania na swoim komputerze z sześciu minut do jednej minuty i pięćdziesięciu sekund. Imponujący wyczyn nie uszedł uwadze Rockstara.Studio Rockstar początkowo nabrało wody w usta, ale w końcu potwierdziło kilka dni temu serwisowi PC Gamer, że zastosuje część poprawek w nadchodzącej aktualizacji. Omawiany patch dla GTA Online został właśnie udostępniony. Według pierwszych testów czasy wczytywania zostały skrócone nawet o połowę - w zależności od testowanej konfiguracji. Społeczność GTA Online na Reddit publikuje wyniki swoich pomiarów, które czasem są naprawdę zdumiewające. Jeden z internautów korzystających z procesora Intel Core i7-2600K, GPU GTX 1070 i 16 GB czeka na wczytanie gry 1 minutę i 57 sekund zamiast ok. 7 minut. Inny czekał na wczytanie gry 5-8 minut, a teraz czeka... 35 sekund.W dzienniku zmiany Rockstara na temat łatki można znaleźć takie oto podziękowania: "Dziękujemy t0stowi za jego wkład w dzisiejszą aktualizację". Firma zapłaciła internaucie 10000 dolarów (ok. 38000 złotych) za pośrednictwem programu Bug Bounty, który jest zwykle zarezerwowany do wykrywania problemów z bezpieczeństwem lub prywatnością w grach online firmy Rockstar.Źródło: PCGamer, Reddit