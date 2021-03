The Fall za darmo w Epic Games. Seruj sztuczną inteligencją, działaj według protokołów

The Fall bezpłatnie na Epic Games. Autonomiczny skafander ratuje nieprzytomnego pilota

Jak zdobyć za darmo The Fall z Epic Games Store?

Całkiem ciekawie zapowiada się tytuł, który można obecnie zupełnie za darmo odebrać na Epic Games Store przez najbliższe dni. Nie jest to może wielka produkcja AAA, ale jedno z założeń rozgrywki tego miksu gatunkowego, jest wyjątkowo intrygujące, bo mimo podążania do głównego celu, może wywołać pewne sprzeczności czy przyczynić się do zagmatwania sytuacji.Zazwyczaj w grach platformowych, strzelankach czy przygodowych sterujemy postacią z krwi i kości. Jeśli jednak jest to jakiegoś rodzaju robot, to i tak mamy wolną rękę na nasze poczynania. The Fall jest pod tym względem unikalnym doświadczeniem. Rozbiliśmy się na dalekiej planecie i straciliśmy przytomność. Pilot nie jest świadomy. Mimo wszystko rozgrywka się toczy. Jakim cudem? Sterujemy tak naprawdę nie człowiekiem, a sztuczną inteligencją ARID zaszytą w kombinezon, która sama może zawiadywać wszystkimi jego ruchami.Jednak jak to przystało na program komputerowy, musi brać pod uwagę protokoły zaszyte w swoim kodzie. Nadrzędnym celem jest ratowanie pilota, ale po drodze i tak często wychodzą przeszkadzające w zadaniu pomniejsze reguły, niezbyt fortunne w danej sytuacji. The Fall jest połączeniem gry platformowej, strzelanki, a nawet w pewnym stopniu przygodówki z zagadkami logicznymi. Charakteryzuje się przy tym tradycyjnym rzutem z boku i oprawą sprawiającą wrażenie nie do końca dwuwymiarowej.Żeby przypisać za darmo The Fall do naszego konta na Epic Games Store, wchodzimy na główną stronę platformy i szukamy niżej sekcji z bezpłatnymi grami w promocji. Wybieramy The Fall i klikamy na niezbyt trafnie podpisany przycisk "Pobierz", który przenosi nas do krótkiego procesu kupna, choć w takim wypadku nie będziemy wydawać ani grosza. Po tym zabiegu gra zostanie na stałe powiązana z naszym kontem. Alternatywnie można poszukać The Fall czy innej darmowej produkcji w przyszłości wchodząc do działu sklepu wAby tego dokonać macie najbliższe siedem dni. Promocja kończy się, a raczej zmienia aktualnie oferowaną produkcję, dokładnie w. Wtedy przyjdzie nam zaopatrzyć się w kolejną niezależną grę, którą będzie Creature in the Well - "Jako ostatnia ocalała jednostka BOT-C wędrujesz w głąb górzystej pustyni, aby przywrócić zasilanie w starożytnym obiekcie nawiedzanym przez zdesperowaną Istotę. Musisz znaleźć i ulepszyć potężny sprzęt, aby uchronić miasto Mirage przed niosącą śmierć piaskową burzą."Źródło i foto: Epic Games Store / własne