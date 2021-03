Podwyżki grania w chmurze Nvidia GeForce Now. Posiadacze Founders mogą byś spokojni

Granie w chmurze GeForce Now w wariancie płatnym i darmowym

Interfejs aplikacji GeForce Now w wersji na Windowsa / Foto: Instalki.pl

Rozpiska z aktualnymi cenami abonamentu / Foto: Instalki.pl - Nvidia

Nvidia GeForce Now podnosi ceny, ale tylko dla nowych użytkowników

Mapa serwerów (Nvidii i partnerów), które oferują dostęp do usługi GeForce Now / Foto: Nvidia

Od ponad roku usługa grania w chmurze od Nvidii, czyli GeForce Now, dysponowała dwoma wariantami. Bezpłatnym oraz pakietem abonamentowym Founders. Przy okazji postawiono na całkiem długi darmowy okres próbny. Dzięki temu i dobremu modelowi biznesowemu oraz niezłej jakości technicznej, z GeForce Now korzysta już prawie 10 milionów aktywnych użytkowników.Bazujemy na swoich kopiach gier (wiele z nich jest bezpłatnych lub było czasowo rozdawanych w różnych akcjach Epic Games lub Steam czy innych platformy gier z PC), a Nvidia GeForce Now, to tylko zdalny komputer, na którym uruchamiane są nasze kopie oprogramowania. Nie musimy mieć wydajnej maszyny, a nawet wcale komputera, bo GeForce Now odpalimy nie tylko na Windowsie oraz macOS, ale też Androidzie i Android TV.Za to w Chrome OS, na Linuxie czy iOS zamiast aplikacji skorzystamy z przeglądarki internetowej (Chrome lub Safari) i dedykowanej strony. To rozwiązanie działa też na Windowsie i mac OS. Nasz sprzęt pełni tylko rolę odbiornika obrazu i dźwięku oraz nadajnika ruchów z gamepada czy klawiatury i myszki. Firma zaleca łącze internetowe o szybkości pobierania co najmniej 15 Mb/s dla rozdzielczości 720p w 60 klatkach na sekundę.Jeśli nie chcemy, nawet korzystanie z usługi nie jest obowiązkowo płatne. Jednak dla wygody można zaopatrzyć się w abonament Founders. Za 25 złotych otrzymujemy pierwszeństwo w kolejce do zasobów serwera (wtedy czekamy tylko kilka lub kilkanaście sekund), dłuższe pojedyncze sesje (6 godzin zamiast 1 godziny, oczywiście po skończeniu jednej możemy od razu zapisać się do kolejki na kolejną) i możliwość włączenia efektów Ray Tracingu czy DLSS.Przynajmniej tak było do dziś. Abonament Founders w wysokości 25 złotych na miesiąc (lub płacąc z góry na pół roku za 125 złotych, co daje w przeliczeniu 20,83 złotych na miesiąc) nie jest już dostępny. Nowa regularna oferta GeForce Now Priority oferowana jest za 49 złotych (lub 490 złotych płacąc od razu za 6 miesięcy, więc średnio 40,83 złotych na miesiąc). To prawie dwukrotność dotychczasowej ceny, więc zmiana jest znaczna. Jeśli jednak korzystacie już w tej chwili z płatnej edycji GeForce Now, to jesteście w dobrej sytuacji. Nvidia gwarantuje utrzymanie dotychczasowych niższych stawek dla użytkowników Founders już na zawsze.W kwestii możliwości, zarówno GeForce Now Founders jak i GeForce Now Priority są tożsame. Różnice odnoszą się wyłącznie do ceny. Jeśli teraz macie negatywny stosunek do nagłego ruchu Nvidii, to sytuacji wygląda zdecydowanie inaczej niż myślicie. Już na początku firma mówiła o cenie 25 złotych, która miała by się utrzymać przez rok, a finalnie obowiązywała nawet nieco dłużej. Nie znaliśmy tylko dnia wejścia w życie nowego cennika ani jego konkretnych wartości. Perspektywa była jednak tak odległa, że pewnie większość osób o tym nie pamiętała, ale Nvidia zrobiła tylko to, co już ogłaszała od początku.Co ważne, zieloni chwalą się też ogólną ulepszoną jakością usługi, co zostało osiągnięte chociażby przez zwiększenie pojemności serwerów czy uruchomienie nowych centrów danych. Wkrótce czekają nas też kolejne zmiany. Zapowiedziane są ulepszenia, które pozwolą użytkownikom na szybsze rozpoczęcie rozgrywki, w tym łączenie kont dla kluczowych gier i wstępne ładowanie. Przy okazji wymieniono kolejne gry, które właśnie w tym tygodniu dołączają do usługi, są to: Do Not Feed the Monkeys (Steam), GoNNER (Steam), Loop Hero (Epic Games Store), Monopoly Plus (Steam), Snooker 19 (Steam), System Shock: Enhanced Edition (Steam) i Wanba Warriors (Steam).Źródło i foto: Nvidia / własne