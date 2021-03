Lara Croft Guardian of Light i Temple of Osiris za darmo. Zdobądź dwa Tomb Raidery

Poboczne dwie części Tomb Raidera z kooperacją w pełni bezpłatnie

Spieszcie się, promocja na Twitterze obowiązuję tylko do godziny 18:00

#ICYMI...GET 2 FREE @TombRaider PC GAMES NOW



Do the above, like magic, a code for both games will appear in your DM. Enjoy your presents! pic.twitter.com/TpPbt1w450 — Square Enix (@SquareEnix) March 18, 2021

Niezła gratka dla fanów serii Tomb Raider. Z okazji wydarzenia online Square Enix Presents Spring 2021 wydawca rozdaje dwie części przygód Lary Croft. Nie są to może główne odsłony z frazą "Tomb Raider" w nazwie, ale jak najbardziej zaliczają się do bogatej sagi z zawadiacką panią archeolog.Chodzi o takie tytuły, jak Lara Croft and the Guardian of Light i Lara Croft and the Temple of Osiris. Pierwszy z nich miał swoją premierę w 2010 roku, a drugi w 2014. Obie odsłony są spin-offami głównej serii i nie opierają się na rozgrywce TPP, do której przyzwyczaił nas Tomb Raider od samego początku, a rzucie izometrycznym. Oczywiście jak to w przypadku przygód Lary Croft, mamy akcję ze strzelaniem, elementy platformowe czy pewne zagadki.Jednak poza samą zmianą widoku, nowością jest też nacechowanie produkcji na tryb współpracy dla wielu graczy. O ile w Lara Croft and the Guardian of Light sterujemy co najwyżej dwójką postaci, tak w Lara Croft and the Temple of Osiris nawet czwórką. Naturalnie w zależności od wybranego bohatera otrzymujemy nieco inne umiejętności i uzbrojenie.Jeśli myślicie, że wystarczy wejść po prostu nai powiązać grę ze swoim kontem czy zapisać się na dedykowanej stronie, na której otrzymamy klucz, to niestety nie tym razem. Proces jest nieco bardziej skomplikowany, a do jego realizacji potrzebne jest konto w serwisie społecznościowym Twitter.Należy śledzić na Twitterze profil @SquareEnix () i następnie stworzyć jako odpowiedź na wiadomość o konkursie () swój tweet z tagiem #SquareEnixPresents. Trzeba się spieszyć, bo oferta obowiązuje. Później powinniśmy dostać w wiadomości od Square Enix klucz do aktywacji obu wspominanych gier na Steam. A przynajmniej tak można przypuszczać, bo nie użyto nazwy platformy Valve, choć to logiczna konkluzja.Źródło i foto: Square Enix / własne