Sony rozdaje 10 gier za darmo na PS4 i PS5

Darmowe gry na PS4 i PS5

Nowe informacje o #PlayAtHome! PlayStation oferuje 10 gier do ściągnięcia bez dodatkowych opłat tej wiosny. W tym gry indie na PS4, gry na PS VR i Horizon Zero Dawn.



Horizon Zero Dawn za darmo

Wyborne wieści dla wszystkich posiadaczy konsol PlayStation 4 i PlayStation 5, którzy chcą rozbudować swoją cyfrową bibliotekę gier. Sony zapowiedziało nowy etap akcji Play at Home. Oznacza to ni mniej, ni więcej tyle, że na przestrzeni kolejnych tygodni miłośnicy wirtualnej rozgrywki będą mogli pobrać aż dziesięć interesujących produkcji, zupełnie za darmo.PlayStation i partnerzy niezależni współpracują, aby zachęcić graczy do pozostawania w domu w czasach pandemii. Od 25 marca do 22 kwietnia osoby korzystające z konsol PS4 i PS5, nawet te nie opłacające PlayStation Plus, w ramach nowej odsłony akcji Play at Home będą mogły dodać do swojej kolekcji aż dziesięć gier. Są nimi:Z tej okazji warto założyć konto PlayStation, dodać powyższe tytuły na listę i zagrać w nie w dowolnym momencie po zakończeniu okresu promocji. Tak, tak, będą Wasze, na zawsze.To nie koniec niespodzianek, bowiem Sony podjęło decyzję o udostępnieniu za darmo w okresie od 19 kwietnia do 14 maja gry. Tytułu tego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - to bezapelacyjnie jedna z najlepszych produkcji na PS4.Jakby tego było mało, już teraz wiemy, że Sony nie poprzestanie na wyżej wymienionych propozycjach i aż do czerwca udostępniać będzie za darmo coraz to nowe darmowe tytuły.Źródło: Sony