EA Play w końcu zawitał do oferty Xbox Game Pass na PC

Trochę musieliśmy na to poczekać.





EA Play zintegrowane z Xbox Game Pass na PC

Źródło i foto: Xbox

Microsoft ostatnimi czasy rozpieszcza swoich użytkowników. Nie tak dawno sfinalizowano przecież zakup spółki ZeniMax Media , a już mamy do czynienia z nowym ogłoszeniem. Mowa oczywiście o dostępności abonamentu EA Play w ramach subskrypcji Xbox Game Pass na PC.Jeśli jesteście posiadaczami konsoli Xbox One lub Xbox Series X|S, to oferta EA Play jest Wam pewnie bardzo dobrze znana. Osoby opłacające abonament Xbox Game Pass na PC musieli uzbroić się jednak nieco w cierpliwość. W grudniu zeszłego roku ogłoszono przełożenie terminu integracji usług.Właśnie dowiedzieliśmy się, że „pecetowi” gracze otrzymają dostęp do produkcji od Electronic Arts już. Użytkownicy płacący za dostęp do Xbox Game Pass lub Xbox Game Pass Ultimate bez dodatkowych opłat uruchomią ponad sześćdziesiąt tytułów od EA.Mowa tu o m.in. Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2, Need for Speed Heat czy serii Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer i The Sims. To jednak nie wszystko. Każdego miesiąca EA przygotowywać będzie specjalne nagrody pokroju paczek bonusów do wybranych produkcji.Dodatkowo na graczy czekają ekskluzywne wyzwania i nagrody do zdobycia w grach oraz specjalna zawartość dostępna wyłącznie dla subskrybentów. Nie zabraknie także zniżek w sklepie EA czy dostępu do wersji próbnych gier.W celu skorzystania z dobrodziejstw integracji należy zalogować się do aplikacji Xbox, wybrać grę od Electronic Arts oraz kliknąć „Zainstaluj”. Następnie uruchomi się proces pobierania usługi EA Desktop. Wtedy pozostaje zalogowanie się do usługi i wybranie nowej opcji połączenia kont EA oraz Xbox.Cóż – nie da się ukryć, że gigant nie próżnuje. Xbox Game Pass staje się coraz atrakcyjniejszy jeśli chodzi o dostępność produkcji. Dodatkowo nic nie wskazuje na to, by Microsoft chciał zaprzestać na promowaniu swojego abonamentu.