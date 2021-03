Wynajmę ogrodnika w Minecraft. Płaca: 269 złotych za godzinę

Dokładnie takie ogłoszenie o pracę widnieje w brytyjskim serwisie ogłoszeniowym WhatShed - stawka nie jest oczywiście wyrażona w złotówkach, a funtach. Wybrańcy otrzymają wynagrodzenie w wysokości ok. 50 funtów brytyjskichza godzinę swoich usług z góry, a później będą mogli ustalać własne stawki i pracować elastycznie. Praca marzeń?Wirtualny Ogrodnik Krajobrazu Minecraft powinien znać doskonale mechanizmy świata Minecraft i posiadać rozbudowane zdolności w zakresie komunikacji. Powinien być kreatywny i pewny siebie. Mile widzianym jest doświadczenie w tworzeniu ogrodów - tak wirtualnych, jak i tych prawdziwych. Na rozmowie kwalifikacyjnej trzeba będzie udowodnić, że ma się pasję do ogrodnictwa.

(ok. 269 złotych)

Zrzut ekranu z ogłoszenia. | Źródło: mat. własne

Prawdziwa praca czy podpucha?

Pracownik ma być odpowiedzialny za ocenianie pracy wykonywanej przez pracodawcę oraz udzielanie mu wszelkich podpowiedzi. Co więcej, dysponować ma określonym budżetem (jak mniemam wyrażonym w wirtualnych blokach) i umiejętnie nim zarządzać na przestrzeni procesu twórczego. Wreszcie, jego zadaniem będzie tworzenie projektów dla wielu klientów i dalsze zarządzanie nimi, jeśli te będą miały zostać w przyszłości zmodyfikowane.Powyższe ogłoszenie może brzmieć jak fake, ale... wcale nie musi nim być. Na najpopularniejszych serwerach na świecie grają nawet tysiące gracze i zarządzanie nimi jest niezwykle trudne. Jeśli właściciel danego serwera zarabia na grających, to dlaczego miałby nie płacić swoim pracownikom?Jedno jest pewne: osoby z zacięciem do budowania w Minecraft powinny aplikować. Dlaczego nie, skoro da się na tym zarobić? Aplikacje można składać pod tym adresem.Źródło: Whatshed