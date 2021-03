Pani premier z Tekken 7 ma coraz mniej tajemnic. To jednak nie Krystyna

List od Mishima Zaibatsu do premier Polski z Tekkena 7

Premier Lidia Sobieska walczyć będzie w stylu karate

DLC do Tekkena 7 z grywalną postacią będącą premier Polski mogło być początkowo odebrane wręcz jak żart na pierwszy dzień kwietnia. Jednak data była wtedy zupełnie inna, a całe przedsięwzięcie jest po prostu oficjalnym niewielkim dodatkiem do gry mimo niecodziennej tematyki.Pod koniec lutego informowaliśmy was, że pani. Przynajmniej tak wynikało z pospiesznie opublikowanego i szybko usuniętego opisu na stronie sklepu Microsoftu. Okazuje się, że Bandai Namco zmieniło rys historii lub po prostu wcześniej zauważony tekst był błędny. Cześć zagranicznych redakcji, które widać są dość dobrze związane z serią bijatyk Bandai Namco, dostała specjalne przesyłki promocyjne od wydawcy. W pakiecie znalazł się między innymi list zaadresowany do pani premier przez znanego z uniwersum gry Heihachiego Mishimę. Jego treść w luźnym tłumaczeniu brzmi następująco:"Mishima ZaibatsuTokioWielce Szanowna Pani Lidia Sobieska,Premier RPWarszawaSzanowna Pani Premier. Nie zamierzam przychylać się do Pani prośby o wycofanie rozmieszczenia Tekken Force w Polsce. Jednak szanuję Panią z powodu wstąpienia na stanowisko premiera w tak młodym wieku. Nie wątpię, że odegra Pani znaczącą rolę w kształtowaniu przyszłości swojego kraju. Jeśli zechce Pani współpracować z moimi ambicjami, otrzyma Pani silne wsparcie Mishima Zaibatsu dla swojego kraju i wszystkich przedsięwzięć związanych z polityką, ekonomią i sprawami wojskowymi.Jeśli odrzuci Pani tę ofertę, jestem pewien, że rozumie Pani w jak niebezpiecznej sytuacji postawiłoby to Pani kraj.Jeśli ma Pani jakieś zastrzeżenia, zawsze może Pani wziąć udział w Turnieju Króla Żelaznej Pięści i przekazać mi je osobiście.Z niecierpliwością czekam na starannie przemyślaną odpowiedź.22 styczniaCEO Mishima ZaibatsuHeihachi Mishima"Cóż, czyli ani nie Ciri z Wiedźmina (choć niewątpliwie wizualnie postać została częściowo wzorowana na Ciri) czy Krystyna, a Lidia Sobieska będzie polskim grywalnym akcentem w DLC do Tekkena 7, którego debiut planowany jest jeszcze na wczesną wiosnę. Całość wspominanych gadżetów została opakowana w pudełko z polskimi ludowymi wzorami. Poza listem znajdowała się tam też maseczka na twarz z grafiką czaszki, bluza oraz czarny pas z napisem "Lidia" i naszywką "potęga polskie karate". To może sugerować, że Lidia Sobieska nawiązująca swoim nazwiskiem nawiązuje do króla polski, który odniósł w 1683 roku wielkie zwycięstwo podczas bitwy pod Wiedniem, walczy właśnie z wykorzystaniem sztuki karate.Źródło: TekkenGamercom @ Twitter / Foto tytułowe: Bandai Namco