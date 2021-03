Poczuj słowiańskie postapo. Genialne Metro 2033 za darmo na Steam

Metro 2033 bezpłatnie na platformie Steam

Jak odebrać za darmo Metro 2033 ze Steam?

Z postapokaliptycznym cyklem strzelanek Metro opartych na prozie Dmitrija Głuchowskiego (tak, wiem że polscy wydawcy gier i książek wolą język z transliteracją Dmitry Glukhovsky na angielską modłę, ale w naszym kraju właśnie tak zwyczajowo zapisujemy nazwiska, które w oryginale korzystają z języka rosyjskiego) spotykaliśmy się już wiele razy w darmowej promocji - podobnie jak chociażby z pierwszym Wiedźminem. Niemniej znów postawiono dać szansę tym, którzy jeszcze nie są posiadaczami pierwszej części Metro 2033 na Steam.Niemalże dokładnie 11 lat temu poznaliśmy pierwszą grę z cyklu Metro 2033. Na bazie popularności powieści Głuchowskiego, ukraiński deweloper gier 4A Games zaczął tworzyć także elektroniczne przygody Artema. W najstarszej, czyli dostępnej właśnie za darmo części, jest najbardziej ponuro i klaustrofobicznie. Przemierzamy tunele moskiewskiego metra, w którym schronili się ocaleni mieszkańcy po nuklearnej zagładzie. Ludzie są często brutalni i bezwzględni, to ich trzeba się mocniej obawiać niż zmutowanych zwierząt czy radiacji.Gra jest w dużej mierze liniowa, ale to chyba nic dziwnego przy przemierzaniu tak ograniczonych przestrzeni, które nie są może malutkie, ale jak to tunele mają strukturę korytarzową czasem z rozjazdami czy dodatkowymi pomieszczeniami technicznymi lub zakamarkami stacji. Wychodzimy też na powierzchnię, ale większość historii rozgrywa się jednak pod ziemią. Mamy też minimalne elementy RPG czy gry przygodowej. Jako ciekawostkę można dodać, że w roli waluty używamy wojskowych nabojów z ery przed kataklizmem. Regularna chałupniczo wytwarzana amunicja jest mniej skuteczna, ale powszechniejsza. Niby można strzelać z potężniejszej starej, ale wtedy dosłownie prujemy kasą.Aby stać się posiadaczami klasycznej wersji Metro 2033 (później wyszła też poprawiona Redux), należy po prostu wejść na Steam i odszukać pozycję w bibliotece, następnie dodać ją do profilu z. Możemy to zrobić po zalogowaniu na stronie internetowej steampowered lub po prostu z działu sklepu. Przy okazji możecie się też zaopatrzyć w Metro 2033 Redux i Metro Last Light Redux, które kosztują obecnie tylko po 14,39 złotych. Najnowsza odsłona Metro Exodus też chwilowo jest tania, ale z racji stosunkowej świeżości, jej cena wynosi już 57,46 złotych.Źródło i foto: Steam