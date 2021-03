20 gier od Bethesdy dostępnych już teraz w ramach Xbox Game Pass

Gry Bethesda dostępne w ramach subskrypcji Xbox Game Pass (od 12 marca)

Dishonored Definitive Edition (konsole, PC, Cloud)

Dishonored 2 (konsole, PC, Cloud)

DOOM (1993) (konsole, PC, Cloud)

DOOM II (konsole, PC, Cloud)

DOOM 3 (konsole, PC, Cloud)

DOOM 64 (konsole, PC, Cloud)

DOOM Eternal (konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (konsole, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (konsole, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (konsole, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, konsole)

The Evil Within (konsole, PC, Cloud)

Fallout 4 (konsole, PC, Cloud)

Fallout 76 (konsole, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (konsole)

Prey (konsole, PC, Cloud)

RAGE 2 (konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (konsole, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (konsole, PC, Cloud)

9 marca na Xbox Wire Phil Spencer potwierdził zakończenie przejęcia, spółki matki. Tym samym Xbox oficjalnie powitał w swoim gronie osiem studiów deweloperskich, w tym Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog oraz Roundhouse Studios.Na efekty przejęcia nie trzeba było długo czekać. Xbox i Bethesda ogłosili właśnie, iż– w tym serie jak Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout czy Wolfenstein – trafi do subskrybentów Xbox Game Pass już od dziś (12 marca). Jest to kolejny z kroków na drodze do celebracji dołączenia ZeniMax oraz Bethesdy do rodziny Xbox.Co więcej, jeszcze w tym tygodniu Microsoft będzie mógł podzielić się kolejnymi informacjami nt. nadchodzących projektów.Źródło: Xbox