Czy pamiętasz swoją pierwszą grę na PC? Ja pamiętam doskonale

Moja pierwsza gra na PC z Windows

Swoją przygodę z komputerami domowymi zaczynałem od zabawy na ZX Spectrum. Później nastąpił krótki romans z Commodore 64, bym finalnie dostał w swe ręce upragniony komputer stacjonarny z prawdziwego zdarzenia. Mój i tylko mój. Wiecie, taki z systemem Windows 95 - właśnie to urządzenie uznaję za swój pierwszy PC. Sprezentowany mi Intel Pentium MMX 233 z 32 MB RAM-u i akceleratorem 3Dfx Voodoo był długo wyczekiwanym spełnieniem marzeń. Po dziś dzień pamiętam pierwszą grę, jaką uruchomiłem na tym sprzęcie. Takich rzeczy się po prostu nie zapomina.miałem w swoich rękach jeszcze zanim udało mi się skompletować cały sprzęt. Jako mały chłopiec uwielbiałem motoryzację (kocham samochody do dziś) i wizualizowałem sobie, którym z dostępnych pojazdów wyruszę na wirtualne trasy w pierwszej kolejności. Ferrari F50? A może McLaren F1? Dwanaście samochodów do wyboru oraz łącznie siedem tras. Ach, no i ta, sami zobaczcie.Śmiejcie się, ale po pierwszym uruchomieniu Need For Speed 2 Special Edition zakochałem się w niej z miejsca i nie wyobrażałem sobie, że kiedykolwiek może powstać gra z lepszą oprawą wizualną. Grałem do upadłego głównie w tryb jednoosobowy, bowiem dysponowałem zdecydowanie zbyt słabym łączem internetowym, by wypróbować tryb rozgrywki wieloosobowej przez sieć. Wizyty kolegów z podstawówki owocowały natomiast rywalizacją na dzielonym ekranie. Fajne mapy, przyzwoity model jazdy - czego chcieć więcej?