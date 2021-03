Wybuduj bazę i kolonię z Surviving Mars. Kosmiczny city builder za darmo na Epic Games

Przetrwaj na Marsie i rozbuduj swoją kolonię w Surviving Mars

Jak zdobyć Surviving Mars na Epic Games Store zupełnie bezpłatnie?



Z jednej strony mamy naprawdę niezłą grę strategiczną dla fanów SimCity czy nawet starych zabaw w budowanie i zarządzanie miastem z serii Cezar, Faraon, Zeus i Cesarz, ale z drugiej, Epic Games oferuje ją jako powtórkę. Mimo wszystko, jeśli za pierwszym razem nie odebraliście tej pozycji za darmo z Epic Games Store, to warto jej teraz nie przegapić. W końcu na Steam legitymuje się bardzo pozytywnymi opiniami zarówno wśród ostatnich jak i wszystkich recenzji, a jej oceny z branżowych mediów także były naprawdę pochlebne.Na początku mamy tylko swój statek, w którym przyleciała załoga i minimalną liczbę struktur. Z czasem rozbudowujemy całe zaplecze i sprowadzamy coraz więcej kolonistów. Mars to zdecydowanie trudniejszy obszar niż każdy "nowy świat" na Ziemi czy kolejna lokalizacja miasta w starożytnym imperium, więc nie będzie łatwo. Przetrwanie jest najważniejsze, w końcu bez podstawowych zasobów takich jak energia, tlen czy pożywienie, będziemy mieli o wiele więcej problemów niż przez kiepski handel z innymi ośrodkami Imperium Rzymskiego czy korki na drogach w nowoczesnym mieście.W rozgrywce możemy też odkrywać tajemnice Marsa czy pracować nad nowymi pozycjami rozwijając drzewko technologiczne. Gra oferowana jest za darmo podstawowej edycji, jedynie można doposażyć się bezpłatnie w dodatek Mysteries Resupply Pack z trzema nowymi marsjańskimi tajemnicami. Jednak obecnie wszystkie inne DLC są dostępne w promocyjnych cenach - mocno obniżonych aż o połowę. W tym spora paczka w postaci Season Pass. Z pojedynczych rozszerzeń wyjątkowo ciekawe jest chociażby Green Planet, które może się wam kojarzyć już z nazwy z terraformowaniem Czerwonego Globu.Tak jak zwykle wchodzimy na główną stronę Epic Games Store i szukamy schodząc niżej sekcji z promocyjnymi darmowymi grami. Przechodzimy na kartę produktu i po zalogowaniu się klikamy na niezbyt intuicyjnie podpisany przycisk "pobierz". Po kilku kolejnych opcjach gra dopisze się na stałe do naszego konta Epic Games. Alternatywnie można ją odszukać w dziale sklepuTradycyjnie na dodanie najnowszej pozycji z promocji Epic Games Store macie tydzień. Konkretnie. Po tej chwili Epic Games zaoferuje kolejną darmową grę. Czasem firma robi niespodzianki i zamienia zapowiedziany tytuł lub dokłada bez wcześniejszego zakomunikowania kolejne, ale jak na razie wiadomo, że następną bezpłatną pozycją będzie wyłącznie nietypowe połączenie platformówki z zagadkami i strzelanki The Fall. "Doceniana przez krytyków fabuła, wciągające łamigłówki, pełna napięcia akcja. Wcielasz się w ARID, sztuczną inteligencją zainstalowaną w kombinezonie bojowym mark-7. Pilot w kombinezonie jest nieprzytomny. Musisz znaleźć sposób na uratowanie mu życia, postępując zgodnie z protokołem."Źródło i foto: Epic Games Store