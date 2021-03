Więcej gier z GOG w GeForce Now. Wiedźmin także jako kopie z polskiej platformy

Niemalże cała seria Wiedźmina z GOG w usłudze Nvidia GeForce Now

Chwilowo w GeForce Now mamy Wiedźmina tylko ze Steam i Epica, ale wkrótce to się zmieni / foto: Instalki.pl

Nie zabrakło regularnych nowości ze Steam na GeForce Now, w tym świeżych premier

Usługa grania w chmurze Nvidii pod nazwą GeForce Now wciąż się rozwija i nie zwalnia tempa. Wraz z premierą Cyberpunka 2077, firma zaczęła wspierać integrację z polską platformą GOG, ale niestety tylko tym jednym tytułem. Przynajmniej do teraz. W końcu zieloni rozszerzyli portfolio o kolejne produkcje z GOG. Są też zwyczajowe nowe pozycje ze Steam.Jeszcze w tym tygodniu w GeForce Now będziemy mogli zagrać w niemalże całą Wiedźmińską kolekcję z GOG. Do biblioteki grania w chmurze Nvidii bazującej na zakupionych przez nas kopiach gier z różnych komputerowych platform, dochodzą takie tytuły z GOG jak: Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści, Wiedźmin Gra Przygodowa, Wiedźmin 2: Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona i Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Gry Roku. Niestety zabrakło pierwszej odsłony elektronicznego cyklu o Geralcie z Rivii i Gwinta, ale oba tytuły są dostępne w GeForce Now na bazie egzemplarzy ze Steam.Jako ciekawostkę można dodać, że to pierwsze pojawienie się elektronicznej wersji planszowego Wiedźmina (Wiedźmin Gra Przygodowa) w GeForce Now, bo edycja ze Steam nie była wcale wspierana. Za to Wiedźmin 3: Dziki Gon dostępny jest od dawna nawet jako egzemplarz kupiony na Epic Games Store.Poza wspomnianymi firmowanymi przez CD Projekt grami, dostaniemy też pięć pozycji ze Steam, w tym trzy pierwsze z nich są świeżymi premierami: Twierdza: Władcy wojny, Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4, Pascal's Wager: Definitive Edition, UNO i Workers & Resources: Soviet Republic. Jeśli jeszcze nie widzicie omawianych tytułów z możliwością podpięcia do usługi GeForce, to nic straconego. Wystarczy cierpliwie poczekać przez najbliższe dni, a może tylko godziny. Nvidia powinna zaktualizować bibliotekę w najbliższym czasie.Źródło i foto: Nvidia