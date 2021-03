Ancestors Legacy Free Peasant Edition. Słowiańska średniowieczna strategia za darmo

Słowianie, Wikingowie, Anglosasi i Germanie w multi oraz kawałek kampanii

Strategia Ancestors Legacy Free Peasant Edition do bezpłatnego pobrania ze Steam



Zobacz również:

Zapewne słyszeliście o wydajnej w 2018 roku grze strategicznej Ancestor Legacy. Produkcja polskiego studia Destructive Creations miała niezłe oceny i do tej pory otrzymuje pozytywne recenzje na Steam. W naszym kraju popularności przysporzyła jej przede wszystkim swojska tematyka. Kierujemy w niej jednym z dostępnych ludów w okresie średniowiecza, a do wyboru mamy nawet Słowian i historyczne postaci naszych władców.Niestety darmowa edycja Ancestors Legacy Free Peasant Edition nie pozwala na kierowanie w kampanii dla pojedynczego gracza losami Polski za czasów panowania Piastów. Destructive Creations udostępniło cztery misje z kampanii wikingów. Za to również uwzględniony w opisywanej bezpłatnej edycji multiplayer został zaopatrzony aż w siedemnaście map do grania z innymi posiadaczami omawianej produkcji. Co ważne, rozgrywki sieciowe umożliwiają dowodzenie wszystkimi czterema nacjami - Słowianami, Wikingami, Germanami i Anglosasami.W sferze mechaniki dostajemy dość dynamiczną strategię bez mocnego wątku rozbudowania bazy, a skupioną na walce i podbijaniu kolejnych posterunków. Musimy brać pod uwagę wiele taktycznych elementów podczas. Rozgrywkę można nieco porównać do Company of Heroes. Pełna wersja gry ma wciąż na Steam "bardzo pozytywne" oceny zarówno z ostatnich jak i wszystkich recenzji społeczności platformy. Jeśli będziecie zainteresowani kupnem pełnej wersji na Steam po ograniu Free Peasant Edition, to Complete Edition z artbookiem, ścieżką dźwiękową i dodatkiem Saladin’s Conquest jest w obniżonej o 22 proc. cenie za dokładnie 169,22 złotych, a podstawowa wersja dostępna jest za 124,99 złote.Ancestors Legacy Free Peasant Edition możecie w pełni bezpłatnie zdobyć na platformie Steam. Najlepiej po prostu skorzystać z linku do, ewentualniei odszukać po jego zainstalowaniu i zalogowaniu się omawianą pozycję w dziale sklepu.Źródło i foto: Steam