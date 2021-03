Xbox: od teraz łatwo sprawdzisz czy gra obsługuje polski język

Lista obsługiwanych języków na konsolach Xbox

Źródło: Xbox

Niejednokrotnie słyszałem głosy, że tłumaczenie gier na język polski jest bez sensu, bo przecież każdy zna angielski. Jeśli uznamy to za fakt, to pozostaje przecież jeszcze kwestia preferencji. Osobiście po prostu łatwiej mi się wczuć w daną produkcję jeśli widzę w niej tekst napisany w moim ojczystym języku. Umiejętności często nie mają tu nic do rzeczy.Microsoft zapowiedział właśnie nowość , która niewątpliwie spodoba się osobom mających podobne zdanie do mojego. Mowa oczywiście o specjalnej zakładce zawierającej informacje jakie języki obsługiwane są przez wybraną grę. Pojawi się ona w Microsoft Store na konsolach Xbox oraz aplikacji Xbox Game Pass. Niestety nie na PC.Etykieta „Języki” zawierać będzie podział na trzy kategorie – interfejs, audio oraz napisy. Mamy więc do czynienia z dosyć szczegółowym przedstawieniem, które niewątpliwie odpowie na pytanie „czy to jest po polsku?”. Dodatkowo –, więc można zapomnieć o przeszukiwaniu spisu.Na niej z kolei znajdzie się 27 języków. Microsoft ostrzega jednak, że na razie nie wszystkie gry są odpowiednio oznaczone – prędzej czy później się to oczywiście stanie. Nie da się ukryć, iż z tej (co by nie było) podstawowej funkcji skorzystać będą mogli różni ludzie.Mowa o osobach preferujących swój ojczysty lub obcy język, a także użytkownikach uczących się jakiegoś wybranego języka. Dzięki nowej funkcji całość stanie się nieco przejrzystsza i pozwoli uniknąć wypadków, kiedy to kupiliśmy produkcję, lecz… nie możemy jej zrozumieć.mających na celu „ułatwienie znajdowania i grania w produkcje odpowiednie dla Ciebie, spełniające Twoje unikalne preferencje i potrzeby”. Szczegółów jednak na razie nie podano.Źródło i foto: Xbox