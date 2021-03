Przygodówka Tell Me Why Ep1 od twórców cenionego Life is Strange za darmo na Steam

Narracyjna przygodówka Tell Me Why w stylu nagradzanego Life is Strange

Na początku jesieni ubiegłego roku informowaliśmy was o darmowym Life is Strange Ep1 na Steam. W zasadzie coraz więcej gier przygodowych opartych na sezonach i epizodach, dostaje po jakimś czasie bezpłatne pierwsze kawałki opowieści. I nie inaczej jest z inną produkcją twórców wspominanego Life is Strange.Studio DONTNOD Entertainment może być wam znane poza obiema częściami Life is Strange, także z Remember Me czy Vampyr. Jednak jego najnowszą grą przygodową jest omawiane dziś Tell Me Why, które miało swoją premierę w 2020 roku. Nie jest to może tak świetna pozycja jak cykl Life is Strange, ale i tak widać w niej rękę tej samej ekipy twórców i charakterystyczne założenia rozgrywki czy budowania narracji.Opowieść przenosi nas do mroźnej Alaski, gdzie wcielamy w rodzeństwo, którym sterujemy naprzemiennie. Mowa o Tylerze i Alyson Ronan. Przywołujemy wspomnienia z dzieciństwa, ale też dokonujemy wyborów, które wpływają na relację pomiędzy rodzeństwem. Studio nie stroni od trudnych tematów, w Tell me Why jedna ze sterowanych przez nas postaci jest osobą transpłciową, co oczywiście wpływa na fabułę omawianej narracyjnej przygodówki. Rozgrywkę można porównać ogólnie do nowej fali przygodówek narracyjnych, nie tylko od samego DONTNOD Entertainment, ale też w pewnym stopniu np. The Walking Dead. Mamy dialogi, wybory i pewne zagadki czy interakcje z przedmiotami, ale są proste. Nie ma mocnego główkowania, bo produkcja skupia się na narracji.Tell Me Why podzielone jest na trzy epizody. Pierwszy od teraz dostajemy zupełnie za darmo. Jest dostępny w dziale sklepu platformy Valve po odszukaniu go w, lub szybciej po prostu wchodząc w link dooprogramowania. Jeśli spodoba wam się początek historii, to pozostałe dwa epizody są już w pełni płatne. Obecnie w promocji za 35,99 złotych jeszcze do 12 marca. Regularna cena na Steam wynosi 71,99 złotych.Źródło i foto: Steam