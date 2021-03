Teraz na czacie w Minecrafcie zagrasz w… Minecrafta 2D

Minecraft w oknie czatu

Minecraft in the Chat – jak zagrać

Cóż, dotychczas powstało niewiele gier, które pobudzają kreatywność równie mocno jak Minecraft. Nie dość, że w tym tytule można budować takie konstrukcje, jakie tylko przyjdą nam do głowy, to pozwala on też tworzyć do niego przeróżne mody, dodatki i zestawy tekstur, które poważnie wpływają na rozgrywkę. Pewien użytkownik Reddita – KNKevin – postanowił skorzystać z tej drugiej możliwości i wzbogacił Minecrafta o… Minecrafta 2D, w którego można grać na czacie.Minecraft in the Chat to rzecz jasna nie pierwsza dwuwymiarowa wersja Minecrafta, która ujrzała światło dzienne. W 2019 roku youtuber SethBling zaprezentował na przykład swój system, który pozwalał na granie w Minecrafta 2D za pośrednictwem skrzyni w grze . Nowy Minecraft 2D prezentuje się zupełnie inaczej, choć działa na podobnej zasadzie.No więc, w jaki sposób Minecraft 2D działa? Otóż, na czacie renderowany jest w 2D fragment trójwymiarowego świata. Gdy dwuwymiarowa postać się przemieszcza stojak na zbroję umieszczony w świecie trójwymiarowym teleportuje się do kolejnych pozycji. Poza tym, gdy na czacie rozbijamy kolejne bloki, rozbijamy je także poza nim. Do stworzenia tych zależności nie wykorzystano czerwonego proszku, a komendę /loot. Ta określa, które bloki znajdują się wokół stojaka na zbroję, a następnie renderuje odpowiadające im bloki na czacie.Rzecz jasna, graficznie Minecraft in the Chat nie powala, ale przecież grafika to nie wszystko, co gra może oferować. Ta dwuwymiarowa produkcja pozwala bowiem, niczym tradycyjny Minecraft, wykorzystywać narzędzia do ścinania drzew i wydobywania przeróżnych bloków. Z pomocą wiadra wody można stworzyć nim wodospad spływający z dwuwymiarowej góry, a z pomocą cegieł wybudować dwupiętrowy dom, wyposażony w działające drzwi i drabiny, i nie tylko. Ba, nawet żwir zachowuje się w niej tak samo, jak w oryginale, i opada niżej, jeśli nic go nie podpiera.Jak widać, Minecraft in the Chat przywodzi na myśl nic innego jak grę, którą określa się właśnie Minecraftem w 2D. Ta gra to oczywiście Terraria.Co trzeba zrobić, aby wypróbować na czacie w Minecrafcie dwuwymiarowego Minecrafta? Jak informuje KNKevin, wystarczy z jego Dysku Google pobrać paczkę ze specjalnie stworzonym światem gry. Następnie należy odnaleźć z pomocą wyszukiwarki systemowej folder %appdata%, a w nim przejść kolejno do folderów .minecraft oraz saves. W ostatnim z nich należy utworzyć folder o dowolnej nazwie i w nim umieścić zawartość pobranej paczki. Potem wystarczy uruchomić Minecrafta Java, a w nim świat o nazwie tej samej co utworzony folder.Pamiętaj, że Minecrafta możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Reddit (KNKevin), fot. tyt. KNKevin