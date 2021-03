CS:GO zniknęło ze Steam. Dlaczego?

Taki komunikat wita osoby przechodzące na kartę Counter-Strike: Global Offensive w sklepie Steam. | Źródło: mat. własny

Counter-Strike: Global Offensive zniknęło ze sklepu Steam, ale...

[Aktualizacja, godz. 11:20, 9.03.2021 r.]:

W CS:GO nadal da się grać i to są dobre wieści. Najpopularniejszej z gier Valve nie da się jednak dodać do biblioteki na nowych kontach lub starych - o ile nie zrobiliście tego wcześniej.Dlaczego CS:GO nie ma w sklepie Steam? Teorii jest kilka, a dwie najbardziej prawdopodobne zakładają usterki techniczne lub szykowaną przez Valve nową odsłonę produkcji. Przez "nową" rozumiemy tutaj odświeżenie graficzne lub takie w konwencji Overwatch 2 , zapowiedzianego jakiś czas temu przez Blizzard.Pozostaje nam wszystkim uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Jestem pewny, że jeszcze dziś dowiemy się czegoś w tym temacie.wygląda na to, że zamieszanie było spowodowane przez błąd, który firma Valve już naprawiła. Czy to, że trafiło akurat na CS:GO jest tylko dziełem przypadku? Hm...Źródło: mat. własny