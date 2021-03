Pamiętacie "Było sobie życie"? Powstaje gra na podstawie kultowej bajki

"Było sobie życie" w formie gry - przyjmie się?

Serial "Było sobie życie" jest dostępny na m.in. Netflixie | Źródło: Netflix

Mamy zamiar stworzyć grę na podstawie serialu Było Sobie Życie. Będzie to tytuł łączący w sobie elementy zręcznościowe, akcji oraz edukacyjne - zależy nam, aby wątek edukacyjny został oprawiony w atrakcyjną dla graczy formę. W grze znajdą się postacie dobrze znane fanom animowanej serii, a fabuła serialu zostanie przez nas rozwinięta. Premiera gry planowana jest na 2023 rok. Wydawcą będzie CreativeForge Games. SlavGames pełni rolę producenta oraz współwydawcy, wspierającego w tym obszarze CFG.

Pod koniec lat 80. francuska firma PROCIDIS wyprodukowała bajkę „Było sobie życie”, która zyskała miano kultowej m.in. w naszym kraju. Jak się okazuje, polska spółka CreativeForge Games nawiązała właśnie współpracę z twórcami serialu, by przenieść edukacyjne przygody do świata gier wideo.Część młodych osób może nie kojarzyć „Było sobie życie” i ma do tego pełne prawo. W wielkim skrócie – jest to animacja stanowiąca podróż po ludzkim organizmie. Na przestrzeni wszystkich odcinków widz poznaje działanie zarówno komórek, jak i organów, m.in. serca czy mózgu. Nie da się więc ukryć, iż gra wideo na podstawie takiej bajki może okazać się naprawdę ciekawa.Za stworzenie projektu na zlecenie CreativeForge Games odpowiedzą. Prezes firmy, Krzysztof Magda wypowiedział się o przedsięwzięciu w następujący sposób:Na premierę nieco sobie jednak poczekamy.Jeśli chcielibyście przybliżyć sobie odcinki „Było sobie życie”, to warto pamiętać, że wszystkie dostępne są na platformie Netflix Źródło: Strefa Inwestorów / Foto. PROCIDIS