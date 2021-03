W Diablo 2: Resurrected uruchomisz zapis gry z oryginału

Zapisy gry z Diablo 2 w Diablo 2: Resurrected

„Tak! Zachowajcie swoje stare pliki zapisu.”

„Gdy pracowaliśmy nad [remasterem] zastanawialiśmy się, czy zadziałałyby w nim stare pliki zapisu. Pewnego dnia postanowiliśmy to sprawdzić i się udało. Więc tak, lokalne pliki zapisu gry z rozgrywki dla pojedynczego gracza będzie można przenieść [do Diablo 2: Resurrected].”

Diablo 2: Resurrected – najważniejsze informacje

„Gdy po raz pierwszy zaczęliśmy pracować nad grą, chcieliśmy pozostawić bez zmian wszystkie aspekty rozgrywki, takie jak odkrywanie receptur do Kostki Horadrimów, rozbudowane systemy itemizacji i częstość wypadania przedmiotów, a także sposób opowiadania fabuły.”

„Podchodząc jednak to takich kwestii jak oprawa wizualna, zamierzaliśmy popchnąć ją do przodu i zmodernizować tak bardzo, jak tylko mogliśmy.”

Diablo 2: Resurrected – data premiery

W lutym, podczas wydarzenia BlizzConline, Blizzard zapowiedział coś, na co czekało mnóstwo osób – remaster kultowej gry sprzed ponad 20 lat, a konkretnie Diablo 2. Teraz poznaliśmy nową ciekawą informację na jego temat. Nie obawiajcie się, jest to dobra wiadomość. Otóż, okazuje się, że w Diablo 2: Resurrected będzie można odpalić zapis gry z oryginału.Źródłem powyższych doniesień jest Matthew Cederquist, producent gry. Ten w wywiadzie dla IGN Middle East ujawnił, że funkcjonalność jest dziełem… przypadku. Z pewnością spodoba się ona tym wszystkim osobom, które zechcą przenieść swoje postępy z pierwowzoru do odnowionej wersji tytułu., powiedział Cederquist.Czym będzie charakteryzować się Diablo 2 Resurrected? Najważniejszy jest fakt, że gra przenosi dwuwymiarowego klasyka do współczesności za sprawą renderingu 3D, nowego dynamicznego oświetlenia, poprawionym animacjom, efektom zaklęć oraz wyższych rozdzielczości – aż do 4K.Producent zapowiedział też, że wewnętrzne studio Vicarious Visions stworzy od nowa każdy z przerywników filmowych, opowiadających losy Mrocznego Wędrowca. Odświeżona zostanie również oprawa dźwiękowa - w taki sposób, aby zagwarantować obsługę dźwięku przestrzennego Dolby 7.1.Diablo 2: Resurrected będzie zawierał wszystkie 7 klas postaci, w tym druida i zabójczynię z dodatku Lord of Destruction, który wchodził będzie w skład remastera. Jak w tym samym wywiadzie wspomniał jeden z projektantów gry – Andre Abrahamian - Vicarious Visions podeszło do prac nad remasterem z myślą o pozostawieniu głównych mechanik gry takimi, jakie są, ale popchnięciu oprawy wizualnej tak bardzo naprzód, jak tyko się będzie dało., stwierdził Abrahamian.Wygląda na to, że Blizzard wyciągnął poważne wnioski z katastrofy, jaką było Warcraft III: Reforged. Diablo 2: Resurrected jest bowiem tworzone jako ulepszona wersja oryginału, a nie jego zastępstwo. Po premierze remastera, rozgrywka sieciowa w Diablo 2 będzie wyglądała dokładnie tak, jak dotychczas.Gra Diablo 2: Resurrected ma jeszcze w tym roku zadebiutować na komputerach osobistych, a także konsolach Xbox Series X/S i Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Gra zapowiada się naprawdę świetnie i już nie mogę się jej doczekać. Pamiętaj jednak, żadnych preorderów!Źródło: IGN Middle East , fot. tyt. Blizzard