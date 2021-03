Nie możesz kupić konsoli PlayStation 5? Wygraj ją w konkursie Sony

Zasady PlayStation Plus Trophy Challenge

Final Fantasy VII Remake

Remnant: From the Ashes

Farpoint VR

Sony zaprosiło wszystkich graczy do wzięcia udziału w PS Plus Trophy Challenge. Na osoby, które wezmą udział w wydarzeniu, czekają ciekawe nagrody, a także szansa na wygranie konsoli PlayStation 5. Wyzwanie będzie dostępne w dniach od 2 marca do 5 kwietnia 2021 roku.Aby wziąć udział w konkursie PS Plus Trophy Challenge, wystarczy zdobyć co najmniej 15 trofeów w trzech grach z marcowej oferty PS Plus. Użytkownicy mogą wziąć udział w konkursie w dniach od 2 marca do 5 kwietnia 2021 roku. Gry, które będą się liczyć to:Każda osoba, która ukończy PS Plus Trophy Challenge, otrzyma ekskluzywną nagrodę dostępną wyłącznie w ramach konkursu. Zdobywając co najmniej 15 trofeów w wymienionych wyżej grach, użytkownik będzie mógł pobrać z PlayStation Store paczkę trzech galaktycznych awatarów.Oprócz pakietu awatarów każdy, kto wziął udział w wyzwaniu, może wziąć udział w głównym konkursie. To wyjątkowa szansa na zdobycie konsoli najnowszej generacji - PlayStation 5 Źródło: Sony