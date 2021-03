Artifact dostępne za darmo. To jednak nie jest dobra wiadomość

Artifact za darmo, ale aktualizacji nie będzie

Firma Valve ma na swoim koncie kilka naprawdę udanych produkcji. Spośród nich wyróżnić można rzecz jasna kultową serię strzelanek Counter-Strike. Cyfrowy gigant regularnie zalicza jednak wpadki, które kończą się niestety likwidacją niektórych gier czy produktów. Właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją.Jeśli lubicie gry karciane, to z pewnością obił Wam się o uszy Artifact, ambitny projekt twórców platformy Steam . Tytuł miał być ewolucją dla gatunku i sam w sobie okazał się naprawdę udany. Największym problemem stanowiło jednak podejście deweloperów oraz model biznesowy produkcji. Gracze zaczęli odchodzić, a zespół przestał widzieć sens we wkładanie pieniędzy w projekt.Dlatego też podjęto decyzję , że Artifact (zarówno w wersji Classic, jak i 2.0) zostanie udostępniony zupełnie za darmo. Do tej pory produkcja dostępna była jako produkt buy-to-play Brzmi jak coś dobrego? No niestety nie do końca. Valve nie zamierza dłużej rozwijać karcianki, więc nie otrzyma ona już nigdy jakichkolwiek aktualizacji. Jeśli jednak nie mieliście okazji nigdy zagrać w Artifact, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zrobić to teraz.