Wargame: Red Dragon za darmo w Epic Games Store. Strategia u schyłku zimnej wojny

Wargame: Red Dragon, czyli niezły RTS rozgrywany w rzeczywistości 1991 roku

Jak odebrać bezpłatnie Wargame: Red Dragon z Epic Games Store?

Nie w każdym tygodniu Epic Games Store musi rozdawać najwyższej klasy wysokobudżetowe hity czy kilka mniejszych gier. Ale to i tak wielki plus dla posiadaczy komputerów, że firma odpowiedzialna za Fortnite i Unreala, wciąż robi nam prezenty, nawet jeśli mniej graczy jest potencjalnie nimi zainteresowanych, tak jak prze najbliższy tydzień.Seria Wargame od Eugen Systems zawsze traktowała o w miarę nowoczesnych czasach już po II wojnie światowej. Wargame: Red Dragon przenosi nas do 1991 roku, kiedy w świecie gry wybucha duży konflikt w Azji, gdzie ścierają się siły zachodu i bloku komunistycznego. Mamy do dyspozycji zasoby wojskowe aż 17 krajów, a na grafice umieszczonej w samym Epic Games Store widać nawet flagę Polski.Jak można przeczytać w opisie na platformie Epica - "Dowódź czołgami, samolotami, helikopterami, nowymi okrętami i jednostkami wodno-lądowymi w intensywnych bitwach o niezrównanej głębi taktycznej. Poznaj ukształtowanie terenu zróżnicowanych, niezwykle realistycznych pól bitew, zapanuj nad nowymi obszarami morskimi i zmień bieg historii w konflikcie opracowanym i zaprojektowanym z ogromną dbałością o szczegóły." Dostajemy rozbudowany tryb kampanii dla jednego gracza, ale też multiplayer, w którym może rywalizować aż do 20 graczy jednocześnie.Jeśli chcemy stać się posiadaczami Wargame: Red Dragon, czy innej gry w promocji z darmowymi tytułami na Epic Games Store, to plan jest zawsze taki sam. Wchodzimy na główną stronę Epica, logujemy się na nasze konto, schodzimy widokiem niżej, aż do sekcji z darmowymi grami. Wybieramy nasz tytuł i po wejściu w jego kartę aktywujemy nie do końca fortunnie podpisany przycisk "Pobierz". Po przeklinaniu kolejnych opcji, do naszej biblioteki zostanie dopisana gra. Możemy się też od razu doposażyć w darmową mapę "Wargame: Red Dragon - Russian Roulette [10v10 Map]". Alternatywnie wszystko da się przeprowadzić w dziale sklepuNa odebranie Wargame: Red Dragon macie dokładnie 7 dni aż. Po tym terminie oferowana produkcja zmieni się i będziemy mogli dopisać bezpłatnie do naszego konta Surviving Mars, które swojego czasu już brało udział w promocji Epic Games Store, więc będzie to powtórka. Jak można przeczytać na karcie produktu - "to symulator zarządzania miastem w realiach sci-fi, którego motywem przewodnim jest kolonizacja Marsa i przetrwanie. Przed podjęciem decyzji o najlepszej lokalizacji dla swojej kolonii wybierz jedną z agencji kosmicznych zapewniających zasoby i wsparcie finansowe."Źródło i foto: Epic Games Store