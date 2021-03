Demo Outriders strzałem w dziesiątkę. Polska strzelanka hitem przedsprzedaży Steam

Nowa gra twórców Painkillera i Bulletstorm w top 10 Steam

Wypróbuj za darmo demo Outriders, przenieś postępy do pełnej wersji

Postać Adriana Chmielarza, to sylwetka jednego z najdłużej działających polskich twórców gier wideo. Najbardziej kojarzone z nim jest studio People Can Fly, które wyprodukowało Painkillera czy Bulletstorm. Jednak Chmielarz po kupnie studia przez Epic Games odszedł z firmy zakładając kolejny projekt (The Astronauts), w którym przewodzi do dziś. Oczywiście w tym czasie People Can Fly nie próżnowało i pracowało nad kolejnymi projektami. Efekty najnowszego dzieła możemy sprawdzić już teraz i to za darmo.Jak można przeczytać na Steam - "Outriders to hybryda gatunkowa, która łączy krwawą walkę przy użyciu broni i potężnych mocy z rozbudowanymi systemami RPG. (…) kooperacyjna strzelanina dla 1-3 graczy, osadzona w oryginalnym, mrocznym i desperackim uniwersum s.f. Podczas gdy ludzkość będzie wykrwawiać się w okopach planety Enoch, ty stworzysz swojego Outridera i wyruszysz w podróż przez niebezpieczną planetę. Dzięki rozbudowanej fabule i zróżnicowanemu światowi zostawisz za sobą slumsy First City, a następnie przemierzysz lasy, góry i pustynie w poszukiwaniu tajemniczego sygnału. Połączenie dynamicznej strzelaniny z potężnymi mocami i stale rosnącym arsenałem dziwnych broni oraz sprzętu zapewni w grze OUTRIDERS wiele godzin rozgrywki."Gra będzie miała swoją premierę za niecały miesiąc 1 kwietnia, a w ostatnim tygodniu znalazła się z racji przedsprzedaży w top 10 najbardziej dochodowych gier wraz z Valheim, Persona 5, Stardew Valley, Nioh 2, Baldur’s Gate 3 czy goglami wirtualnej rzeczywistości Valve Index. Pozycja nr 7 w top 10, to naprawdę coś wielkiego. Najpewniej gracze zaczęli zamawiać przedpremierowo najnowszą produkcję People Can Fly po wypróbowaniu darmowej wersji demonstracyjnej, która dostępna jest także w pełnej polskiej wersji językowej (przynajmniej tak mi się wydaje, bo tak ma być w przypadku premiery pełnej edycji), co o dziwo nie jest wcale standardem w przypadku polskich produkcji. Często dostajemy tylko lokalizację kinową."Dostępne są wszystkie cztery klasy i pierwsze cztery brutalne zdolności każdej z nich. Możesz zabijać wrogów jako manipulant, spopielać ich jako piromanta, siać spustoszenie na bliskim zasięgu jako niszczyciel lub na dystans jako tajemniczy technomanta. Graj w trybie jednego gracza lub z maksymalnie dwójką znajomych i rozegraj prolog oraz pierwszych kilka godzin Outriders." Po premierze będzie można przenieść postępy z dema.. Oczywiście jest bezpłatne, a finalna edycja gry kosztuje w przedsprzedaży na Steam 249 złotych.Źródło i foto: Steam / bluesnews