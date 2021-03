Czasy ładowania w GTA Online skrócone o 70%. Wystarczy ten trik

Szybsze wczytywanie GTA Online i GTA V

Może lepiej zaczekaj na Rockstar

Minęły lata od premiery Grand Theft Auto 5 i GTA Online, a czasy ładowania tych gier nawet na najszybszych dyskach SSD M.2 PCIe zakrawają na nieśmieszny żart. Przez ostatnie siedem lat studio Rockstar nie zrobiło absolutnie niczego, aby poprawić tą kłopotliwą dla posiadaczy mniej wydajnych komputerów sytuację. Jak to mówią: "gdzie deweloper nie może, tam moder zaradzi". Internauta o pseudonimie tostercx skrócił czasy wczytywania map o blisko 70%.Użytkownik serwisu GitHub skrywający się pod pseudonimem, udostępnił internautom poprawiony przez siebie kod, skracający czasy wczytywania poziomów w omawianych tu produkcjach Rockstara. Co ważne, sam zainteresowany twierdzi, że na tym etapie kod jest tylko dowodem na to, że obecny stan rzeczy da się poprawić. Nie jest to rozwiązanie, z którego każdy z łatwością skorzysta, ale mimo to internauta opublikował poradnik dotyczący tego, jak sprawdzić jego działanie.Długi czas wczytywania - w przypadku GTA Online na sprzęcie tostercx było to sześć minut - częściowo przypisuje się źle zoptymalizowanemu kodowi i plikowi JSON o wielkości 10 MB, zawierającym aż 63 000 pozycji. Za każdym razem, gdy jakiś element zostanie znaleziony, proces weryfikacji jest uruchamiany ponownie, a później jeszcze raz i jeszcze raz. Tostercx szacuje, że zanim gra doczyta niezbędne pliki, następuje 1 984 531 500 operacji. To nie wszystko. Gra podczas ładowania korzysta rzekomo tylko z jednego rdzenia procesora.Po kilku poprawkach, które zoptymalizowały kod, tostercx był w stanie skrócić czas ładowania do jednej minuty i sześćdziesięciu sekund, co stanowi 69,4-procentową poprawę w stosunku do pierwotnego czasu. Tostercx twierdzi, że stworzenie stosownej poprawki nie powinno zająć "więcej niż jednego dnia pracy jednego programisty". Ba, mężczyzna udzielił nawet kilku sugestii Rockstar. Czy te zostaną wysłuchane? Jestem sceptyczny.Jeśli będziesz chciał powtórzyć wyczyn tostercx, wiedz, że robisz to na własne ryzyko. Wszelkie modyfikacje kodu gry mogą aktywować narzędzie przeciwdziałające oszustwom i zapewnić Ci długotrwałego lub permanentnego bana.Źródło: GitHub