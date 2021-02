Czarne chmury nad Google Stadia. Usługa nie jest tak popularna, jak zakładano

Pewien czas temu mieliśmy do czynienia z zamknięciem wewnętrznego studia Google , które zajmowało się tworzeniem ekskluzywnych gier na Stadię. Koncern poinformował, że planuje skupić się na rozwoju technologii i nawiązywać ewentualne współprace z innymi deweloperami. Najnowsze raporty wskazują na nieco mroczniejszy scenariusz.Stadia zaprezentowana została na początku 2019 roku jako rewolucyjny projekt. Google otworzyło nawet wspomniane studio deweloperskie z Jade Raymond na czele. Likwidacja wewnętrznego oddziału poskutkowała zwolnieniem części pracowników – odeszła też wspomniana Jade. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że decyzja giganta była dosyć przemyślana.Z serwisem Wired skontaktował się jednak anonimowy informator twierdzący, że. Google to bowiem moloch nastawiony na branżę inżynieryjno-technologiczną. Brak mu doświadczenia w procesie tworzenie gier wideo. Proces organizacyjny był chaotyczny, a informacja o końcu produkcji gier została podana późno.

Raport wskazuje na to, że gigant ma praktycznie nieograniczone zasoby, lecz nie miało to wpływu na powodzenie w zakresie game-devu.Jednym rozwiązaniem miało być opamiętanie się i zainwestowanie (podobnie jak Microsoft) w zewnętrzne studia deweloperskie. Gigant z Moutain View dodatkowo dokładał do swojego przedsięwzięcia wydawcom, by gry pokroju np. Red Dead Redemption 2 zadebiutowały na Stadii w ten sam dzień, co na innych platformach.Na uwagę zasługuje także fakt, że Stadia nie odniosła takiego sukcesu, jak początkowo zakładano. Zainteresowanie jest o ponad połowę mniejsze, niż wskazywały założenia. Oczywiście usługa nadal znajduje się wśród najpopularniejszych gamingowych platform streamingowych, lecz przed Google długa droga, by utrzymać konsumentów oraz przyciągnąć nowych.Źródło: Wired PC Gamer / Foto. Google