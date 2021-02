PlayStation Plus w marcu. Aż 4 darmowe gry od Sony, w tym Final Fantasy 7 Remake

Jest dobrze! Jest dobrze!



Sony zaprezentowało marcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo czekają aż cztery tytuły: Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint i Maquette, czyli nowa wersja jednej z najpopularniejszych serii gier, kooperacyjna gra akcji, tytuł w pełni wykorzystujący moc VR Aim Controllera, a także coś dla fanów gier logiczno-przygodowych. Oferta będzie aktywna od 2.03.2021 od godz. 11:00.



Final Fantasy 7 Remake – dostępne na PS4 i PS5

Nowa wersja kultowego oryginału z niezapomnianymi postaciami, fantastyczną fabułą i epickimi bitwami. Na wszystkich użytkowników czeka przygoda w świecie, który dostał się we władanie Shinra, podejrzanej korporacji, kontrolującej siłę życiową całej planety, zwanej energią mako. Projekt opracowany przez firmę Square Enix to klasyczna japońska gra typu RPG, w której głównym zadaniem graczy będzie wsparcie ruchu oporu Avalanche i pokonanie korporacji Shinra.







Maquette – dostępne na PS5

Debiutujące w ramach subskrypcji PlayStation Plus Maquette, to gra logiczna, ale nie w takim sensie, w jakim Sudoku jest łamigłówką, a bardziej jak opowieść, która zawiera zagadki. W trakcie odkrywania rekurencyjnego świata gry, każdy z graczy odkryje wspomnienia młodej pary zakochanych, rozwiązujących zagadki poprzez kreatywne myślenie. Gra rozgrywa się w świecie zagnieżdżonym w sobie rekurencyjnie. Ideę tę łatwiej zrozumieć, gdy zobaczy się ją w działaniu. Zagadki w Maquette wynikają z magicznych zasad świata, które różnią się od naszych, oraz z tego, jak wykorzystać te specjalne zasady w nieoczywisty sposób. Kiedy więc najprostsze rozwiązanie zagadki nie zadziała, należy pomyśleć o świecie rekurencji i o tym, co odróżnia go od naszego, i jak te różnice mogą umożliwić osiągnięcie celu w sposób, który nie byłby możliwy w prawdziwym życiu.







Farpoint VR – dostępne na PS4 i PS5

W tej pierwszoosobowej strzelance w otwartym świecie z rozgrywką w wirtualnej rzeczywistości, każdy z graczy obudzi się w obcym, nieprzyjaznym świecie, mając do dyspozycji jedynie standardowe wyposażenie kapsuły ratunkowej.







Remnant: From the Ashes – dostępne na PS4 i PS5

Remnant: From the Ashes to strzelanka akcji z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze muszą przetrwać w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez przerażające kreatury. Jako jeden z ostatnich pozostałych przy życiu ludzi, gracz wyrusza w samotną lub drużynową podróż, aby stawić czoła hordom zabójczych przeciwników i epickich bossów.







