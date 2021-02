Black Desert Online za darmo na Steam. Dobrze oceniane MMORPG w promocji

Sandobx fantasy w promocji - zdobądź Black Deser Online na Steam

Jak zdobyć za darmo Black Deser Online na Steam?

Przyzwyczailiśmy się do cotygodniowego rozdawania gier przez Epic Games Store (obecnie można), czasem promocje organizuje też polski GOG, ale też Ubisoft w swoim Ubisoft Connect czy lubiana szczególnie wśród fanów indyków platforma Humble Bundle. Tym razem akcja organizowana jest jednak bezpośrednio na platformie Steam.Chodzi konkretnie o tytuł stworzony przez azjatyckie studio Pearl Abyss. I to naprawdę dobrze oceniany. Według statystyk Steam, ostatnie recenzje są "bardzo pozytywne", a wszystkie "w większości pozytywne". Jak można przeczytać w opisie na karcie produktu platformy twórców serii Half-Life i Poartal - "Black Desert Online, to sandboxowa gra MMORPG z żywym światem. Doświadcz szybkiej, pełnej akcji walki, poluj na potwory i wielkich bossów, walcz wspólnie z przyjaciółmi w gildii, aby oblegać ważne lokacje i podbijać zamki, trenuj swoje umiejętności, takie jak łowienie ryb, handel, rzemiosło, gotowanie i wiele więcej!"Black Deser Online, to po prostu kompletny MMORPG z wieloma mechanikami, otwartym światem, w którym uwzględniono cykl dobory i różne odmienne rejony, wiele klas postaci, w które możemy się wcielić. Świat przemierzymy na własnych nogach lub grzbiecie wierzchowca, a nawet w łodzi. Są też potyczki z bossami i ogólnie w zasadzie wszystkie ważne cechy, które powinny znaleźć się we współczesnym MMORPG.Aby stać się posiadaczami gry Black Desert Online zupełnie za darmo, nie trzeba logować się na dodatkowe konta w zewnętrznych platformach. Wystarczy bezpośrednie odebranie przez Steam. Wchodzimy na stronę karty produktu () i logujemy się na nasze konto. Później odbieramy grę i cieszymy się produkcją całkowicie bezpłatnie. Alternatywnie Black Desert Online możemy poszukać w dziale sklepu launchera. Regularna cena wynosi 36,99 złotych. Promocja potrwa, więc nie trzeba się przesadnie spieszyć.Źródło i foto: Steam / własne