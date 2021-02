Sunless Sea za darmo w Epic Games Store. Dobrze oceniana mroczna podróż statkiem

Sunless Sea do odebranie bezpłatnie przez najbliższy tydzień na Epic Games

Jak odebrać darmowe promocyjne gry na Epic Games Store?

W tym tygodniu niestety Epic Games Store nie zrobił nam żadnej niespodzianki w postaci finalnego opublikowania za darmo większej liczby gier niż zapowiadał (co nie raz robił w przeszłości, nawet już w tym roku) czy bardzo dużego tytułu wysokobudżetowego. Mimo wszystko i tak jest przyjemnie, bo nie ma to jak darmowa gra. Tym bardziej, że ta o której mowa, na Steam oceniana jest według ostatnich i wszystkich recenzji "bardzo pozytywnie".Niezależna produkcja studia Faibetter Games, która ukazała się w 2015 roku na komputerach, a w kolejnych latach także na kilku konsolach. Tytuł charakteryzuje się ciężkim klimatem mimo prostej oprawy. Wiele mówi sam skrócony opis z Epic Games Store - "Postradaj rozum. Zjedź swoją załogę. Umrzyj. Stań za sterem swojego statku parowego i wypłyń w nieznane! Sunless Sea to gra o odkrywaniu, samotności i częstym umieraniu, osadzona w wielokrotnie nagradzanym wiktoriańsko-gotyckim uniwersum gry Fallen London."Sunless Sea ciężko zaszufladkować do jednej kategorii. Przede wszystkim to roguelike w którym sterujemy naszym statkiem, ale znajdą się też pewne proste mechaniki rodem ze strategii, RPG czy gry przygodowej. Musimy dbać o potrzeby naszej załogi (stąd nawiązanie do kanibalizmu, jeśli zabraknie jedzenia), a poszczególni jej członkowie mają swoje charakterystyczne cechy. Jest też walka, handel, odkrywanie nowych terenów czy zdobywanie skarbów.Aby zdobyć bezpłatnie Sunless Sea lub inne darmowe gry z przyszłych promocji na Epic Games Store, należy wejść na główną stronę sklepu, zalogować się i przejść do znajdującej się niżej sekcji z bezpłatnymi grami. Klikamy na interesujący nas tytuł (w tym przypadku Sunless Sea) i wchodzimy na kartę produktu. Dalej aktywujemy przycisk o niezbyt fortunnej nazwie "Pobierz" i po kilku ekranach z potwierdzeniami otrzymujemy grę na stałe dodaną do naszego konta, tak jakbyśmy ją kupili. Alternatywnie możemy jej poszukać w dziale sklepuTak jak zwykle na odebranie obecnej promocyjnej gry macie tydzień. WEpic Games Store zmieni promocyjny tytuł i będzie oferować jedną grę - wojenną strategię Wargame: Red Dragon. Oczywiście o ile nie zmienią się plany czy firma nie zrobi nam niespodzianki w postaci ponadprogramowej jeszcze niezapowiedzianej produkcji.Źródło i foto: Epic Games Store / własne