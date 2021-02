Pani premier Polski z Tekken 7, to jednak nie Ciri. Już wiemy, jak się nazywa

Pani premier Ciri z Tekkena 7, to po prostu Krystyna

Tajemnicza kobieta z państwowymi i prywatnymi interesami

W ostatni weekend pisaliśmy o niespodziewanym trailerze nowego. Krótki urywek na silniku gry nie wyjawiał ani całej twarzy postaci, a nawet jej imienia. Kobieta rozmawiała tylko przez telefon, a osoba po drugiej stronie słuchawki używała zwrotu "pani premier". Wideo zadaje więcej pytań niż daje odpowiedzi.Spojrzenie na fryzurę i szramę na policzku bardzo mocno sugerowało Ciri w roli premier. Wcześniej już Geralt ukazał się w innej azjatyckiej bijatyce, nawet był postacią z okładki. Oczywiście chodzi o Soul Calibur VI. Kolejna współpraca twórców gry tego samego gatunku z CD Projektem nie byłaby niczym dziwnym. Nawet jeśli chodziłoby o pewne przerobienie i pokolorowanie postaci Ciri na panią premier polskiego rządu.Microsoft na stronie swojego sklepu z grami opublikował informacje na temat DLC do Tekkena 7. Stąd właśnie dowiedzieliśmy się ciekawego faktu, który jest strzępkiem fabularnym i ujawnia też imię pani premier. Nie, to nie Ciri, a o wiele bardziej swojska Krystyna. Oczywiście wciąż postać może być wzorowana na przybranej córce Geralta z Rivii, ale nie dzieli z nią imienia.Strona została już zdjęta, ale w sieci nic nie ginie. Opis tekstowy został zachowany chociażby przez użytkowników serwisu reddit. Jak możemy w nim przeczytać - „Tajemnicza kobieta, która szybko doszła do władzy w Polsce. Premier Krystyna dołącza do turnieju King of Iron Fist w celu przejęcia kontroli nad Mishima Zaibatsu dla jej kraju. Jednak ma też swoje osobiste motywy powiązane z rodziną Mishima.” Cóż, nie jest to ogrom wiedzy, ale czekamy na więcej informacji o pani premier Krystynie - Ciri.Źródło: mahdp @ reddit / Foto tytułowe: Bandai Namco