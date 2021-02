Pracownicy Techland skarżą się na autokrację i złą atmosferę pracy

Rosnąca liczba źródeł donosi o "autokratycznych" praktykach obowiązujących w znanym polskim studio Techland. Polski producent i wydawca gier komputerowych, spod skrzydeł którego wyszły m.in. Call of Juarez, Dead Island oraz Dying Light, znalazł się pod ostrzałem byłych i obecnych pracowników, udzielających wywiadów zagranicznym mediom. Pracodawcy wytyka się szerokopojęty mobbing.. Między innymi takie opinie o owocach swojej pracy mają słyszeć od przełożonych pracownicy polskiego studia Techland, kierowanego przez CEO Pawła Marchewkę. Wywiady z dziesięcioma obecnymi i byłymi pracownikami Techlandu, z których wszyscy poprosili o anonimowość, aby nie ryzykować dalszego rozwoju swojej kariery, przedstawiają obraz studia naznaczonego autokratycznym zarządzaniem, złym planowaniem i toksyczną kulturą pracy, która spływa z góry. Jak mówi jedno ze źródeł,Światło na sprawę rzuca dziennikarz serwisu The Gamer, Kirk McKeand, których w swoim dochodzeniu rozmawiał z wieloma osobami, potwierdzającymi wzajemnie swoje wersje wydarzeń. McKeand poprosił o komentarz do sprawy Pawła Marchewkę, który poprzez e-mail powiedział, że "incydenty poruszają bardzo ważny temat - temat koniecznej poprawy standardów komunikacji w zespole".

"Kiedy jesteśmy w fazie tworzenia, prowadzimy ożywione dyskusje, konfrontując ze sobą różne pomysły i opinie. Mogę sobie wyobrazić, że w zgranym zespole paść takie słowa"

"Nie jest to jednak nasz standard i te zwroty w żaden sposób nie spełniają naszych kryteriów. Zawsze przypominamy naszym pracownikom, aby odpowiednio się ze sobą komunikowali"

To nie były odosobnione przypadki

"przynajmniej wtedy wiedzieli, jak obchodzić się z kobietami"

"Taka sytuacja wydarzyła się kilka lat temu i takie słowa są nieodpowiednie"

"Osoba odpowiedzialna za te słowa została zgłoszona do naszego działu zasobów ludzkich (HR) i podjęto szybkie działania, aby to się nie powtórzyło. Mamy silną reprezentację kobiet w Techland i chcemy, aby czuły się wspierane przez cały czas."



"Fotografia, o której mowa, jest autorstwa słynnego angielskiego artysty i konserwatora przyrody Davida Yarrowa, którego cenię za kunszt, pasję i poświęcenie w pracy. Nigdy nie przypuszczałem, że może to kogoś urazić

"Uważam go za jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego fotografa przyrody - dlatego powiesiłem jego dzieło w swoim biurze. Chcę mieć jednak pewność, że daję właściwy przykład, więc jeśli któryś z naszych pracowników zgłosi anonimowo, że czuje się z tym nieswojo, natychmiast go usunę"

Poprawność polityczna czy realny problem?

Dying Light 2 może być kolejnym polskim przebojem, znanym na cały świat - o ile doczekamy się w końcu jego premiery. | Źródło: Steam- mówi Marchewka. Trudno się z nim nie zgodzić, o ile na taką wymianę poglądów decydują się osoby, których łącza relacje osobiste, a nie wyłącznie zawodowe.- dodaje.Dziennikarz The Gamer twierdzi, że z jego ustaleń wyłania się zupełnie inny obraz niż ten, który stara się roztoczyć CEO Techlandu. Według anonimowych rozmówców podobne praktyki są nagminne. W trakcie spotkania dotyczącego Dying Light 2 któryś z pracowników miał zażartować na temat osadzenia akcji w "nowoczesnych, ciemnych wiekach", mówiąc:- potwierdził w wiadomości wysłanej redaktorowi Marchewka.Choć źródła Kirka McKeanda potwierdzają, że faktycznie doszło do interwencji działu HR, nie jest jasne, czy winowajca został upomniany w jakikolwiek znaczący sposób. Co więcej, trudno jest odnieść wrażenie, że skargi na seksizm w zespole są traktowane poważnie, skoro w biurze prezesa wisi rzekomo zdjęcie nagiej kobiety obok geparda. Tego akurat Marchewka wcale się nie wstydzi i nie wypiera." - wyjaśnia Marchewka.- zapewnił.Seksistowskie komentarze wciąż są dość powszechne w środowisku pracy. Nie każdy słyszący je pracownik czuje się komfortowo. | Źródło: Canva ProChociaż oferta zgłoszenia nieprawidłowości działowi HR jest kusząca, wielu pracowników Techland może z niej nie skorzystać, jako że kierownikiem działu zasobów ludzkich jest żona Pawła Marchewki. CEO Techland zapewnia, że jest profesjonalistką i w pracy łączą ich wyłącznie związane z wykonywaniem swoich zadań. Kirk McKeand zaznaczył, że według informacji przekazywanych przez pracowników pani Aleksandra Marchewka jest w istocie bardzo uprzejmą i przyjazną osobą.Polecam lekturę wyczerpującego wpisu na The Gamer , gdzie dziennikarz w detalu pisze o rzekomych problemach studia.Żyjemy w czasach wyjątkowo daleko posuniętej poprawności politycznej i wydaje się, że to nie osoby z zewnątrz, a pracownicy powinni oceniać, czy w studiu Techland źle się dzieje. Jeśli jednak, zgodnie ze słowami dziennikarza, pracownicy odbierają pewne praktyki w sposób negatywny, jest to z pewnością sygnał dla szefostwa, że warto coś zmienić. Może gdyby tak się stało, doczekalibyśmy się w końcu notorycznie przesuwanej premiery Dying Light 2?Źródło: The Gamer