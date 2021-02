Premier Polski pojawi się w... oficjalnym DLC do gry Tekken 7

Niespodziewane ogłoszenie.





W Tekkenie zawalczysz Premierem Polski

Od premiery gry Tekken 7 minęły ponad trzy lata. Mimo to produkcja jest nieustannie rozwijana – między innymi poprzez wprowadzanie nowych postaci w formie płatnych DLC. Właśnie doczekaliśmy się zapowiedzi kolejnego tego typu dodatku. Cóż, jego zawartość nieco zaskoczyła użytkowników.Jak się okazuje,. Nie będziemy mieli tu do czynienia z konkretnym historycznym bohaterem, lecz fikcyjną kobietą, która – podobno – nie jest na nikim wzorowana. Gracze jednak poddają tę kwestię w wątpliwość. Zresztą, zobaczcie sami:Zwiastun postaci jest dosyć krótki i tak naprawdę nie ukazuje nawet jej pełnej twarzy. Mamy jednak do czynienia, co niewątpliwie zasługuje na uznanie i potęguje immersję.Przedstawiciele Bandai Namco argumentują swoją decyzję obecnością kilku kobiet obejmujących stanowisko Premiera w naszym kraju na przestrzeni dziejów. Ważną kwestią jest tu także współpraca z Polską Ambasadą, która miała przyczynić się do „wysokiej jakości” procesu tworzenia całej akcji. Plany implementacji wojownika z Polski pojawiły się już ponad rok temu, lecz nie sądzono, że będzie to przedstawiciel rządu.Społeczność graczy Tekkena zapewne nie spodziewała się takiego ogłoszenia. Niektórzy uznali nawet go za przedwczesny żart z okazji Prima Aprilis. DLC jest jednak rzeczywistością i zadebiutuje wczesną wiosną tego roku, więc stosunkowo niedługo.Źródło i foto: YouTube (Bandai Namco)