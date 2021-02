Diablo 2 Resurrected zapowiedziane. Tak wygląda remaster legendy

Wygląda przednio. Wygląda przednio.



Późnym wieczorem w nocy z piątku na sobotę odbywał się BlizzConline 2021. Zapowiedziano na nim kilka interesujących projektów, a jednym z nich jest Diablo 2 Resurrected, czyli remaster kultowej gry sprzed ponad 20 lat. Blizzard pokazał już nawet jak wygląda jego oprawa graficzna i... coś czuję, że Wam się spodoba.



Diablo 2 w wersji na 2021 roku

Diablo 2 przez fanów RPG-ów i hack'n'slashy uznawane jest za najlepszą odsłonę tej popularnej serii. Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami, Blizzard pracuje nad jej odświeżoną wersją. Diablo 2: Resurrected przenosi dwuwymiarowego klasyka do współczesności za sprawą renderingu 3D, nowego dynamicznego oświetlenia, poprawionym animacjom oraz efektom zaklęć oraz w wyższych rozdzielczościach aż do 4K.







Producent zapowiedział też, że wewnętrzne studio Vicarious Visions stworzy od nowa każdy z przerywników filmowych, opowiadających losy Mrocznego Wędrowca. Zremasterowana zostanie również oprawa dźwiękowa w taki sposób, aby zagwarantować obsługę dźwięku przestrzennego Dolby 7.1.



Diablo 2: Resurrected zawierał będzie wszystkie 7 klas postaci, w tym druida i zabójczynię z dodatku Lord of Destruction, który wchodził będzie w skład remastera.



Gameplay z Diablo 2: Resurrected

Poniżej obejrzysz zapis rozgrywki z Diablo 2: Resurrected.







Diablo 2 Resurrected także na konsolach

Gra Diablo 2: Resurrected jeszcze w tym roku trafi na komputery z systemem Windows oraz konsole Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.



Diablo 2: Resurrected zapowiada się naprawdę świetnie i wydaje się, że nie zostanie przyjęte tak negatywnie, jak niesławny remaster Warcrafta 3. Jak będzie ostatecznie, zobaczymy.



