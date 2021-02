Koniec niepewności. Electronic Arts formalnie przejęło Codemasters

Nie Take Two, ale EA przejęło Codemasters

How's this for a warm welcome? Cheers, folks! pic.twitter.com/Vmvn2OcY2u — Codemasters (@Codemasters) February 18, 2021

Pamiętajmy o przyszłych prawach do licencji WRC

W ostatnich miesiącach 2020 roku rozegrała się pewna przepychanka w kwestii kupna studia Codemasters i podległych mu ekip. Brytyjczycy mieli być na początku przejęci przez dużego amerykańskiego wydawcę i kwestia była w zasadzie dogadana, ale w końcu z lepszą ofertą pojawił się inny gigant branży.Pierwszym koncernem był Take Two, czyli wydawcy Rockstar Games, a więc serii GTA i Red Dead Redemption. Przebiło godolarów amerykańskich za twórców takich serii jak DiRT (wcześniej Colin McRae Rally), GRID (niegdyś TOCA), F1, czy z racji wcześniejszego przejęcia Slighty mad Studios - Project Cars (cóż, raz się kupuje innych, później kupują właśnie ciebie).Z dwojga zainteresowanych koncernów, to właśnie Electronic Arts ma zdecydowanie więcej wspólnego z wyścigami niż Take Two. W końcu to ich dziełami są serie Need for Speed czy Burnout. Fani produkcji spod szyldu brytyjskich mistrzów kodu mogą się teoretycznie niepokoić z racji łątki niezbyt lubianej firmy, jaka przylgnęła do Electronic Arts, jednak zdaje się, że cykl wydawniczy powinien iść podobnym trybem. Firma zapewnia, że planuje wydawać co roku chociaż jedną grę wyścigową, więc zazębia się to z kwestiami jeszcze za czasów niezależności Codemasters.Finalizacja zakupu Codemasters przez Electronic Arts jest pewna, nie będzie więcej niespodzianek. Obie strony potwierdziły ten fakt w mediach społecznościowych, a także w oficjalnej informacji prasowej w newsroomie Electronic Arts. Co ważne, wraz z Codemasters EA otrzymuje także należące do Brytyjczyków licencje na F1 czy WRC. Z drugą kwestią jednak nie chodzi o obecny czas, a przyszłe lata. Codemasters dogadało się z FIA nadopiero od 2024 roku.Źródło i foto: Electronic Arts / własne