Syberia 2 za darmo w Indiegala. Kolejna odsłona genialnej przygodówki znów bez DRM

Syberia 2, czyli powrót do tajemniczego świata Benoita Sokala

Jak odebrać gry za darmo z Indiegala Freebies?

Dawno nie było tak dobrego okresu dla graczy lubiących otrzymywać za darmo ciekawe produkcje. Wczoraj mogliście przeczytać ozupełnie bezpłatnie, a dziś również na Indiegala Freebies pojawiła się kolejna odsłona tej świetnej serii przygodówek.Pierwsze spotkanie z oryginalną, przepełnioną pewną magią (metaforycznie, świat przedstawiony w tym cyklu opiera się na automatach, a nie czarach) wizją Syberii miało miejsce w 2002 roku. Dwa lata później po sukcesie jedynki, studio Microids i belgijski artysta oraz pisarz Benoit Sokal stworzyli kontynuację, która jest równie dobrze wspominana przez wielbicieli przygodówek. Dopiero trzecia część z 2017 roku miała zauważalnie gorszy poziom (niedługo nadchodzi czwarta - Syberia: The World Before, do której wprowadzenie w formie), ale to już inny temat. Ciekawe, czy wkrótce także ją otrzymamy w promocji bez płacenia.Jeśli graliście w poprzedniczkę, to Syberia 2 jest po prostu kontynuacją przygód Kate. Znów przemierzamy mroźne zakątki Rosji w mieście, małej wiosce czy nawet na odludziu skutym lodem. Mechanika jest podobna - staroszkolna jak w innych grach przygodowych, ale względem jedynki poprawiono aspekt wizualny, choć oczywiście widać, że to gra mająca na karku prawie 17 lat.Aby stać się posiadaczami Syberii 2 czy innych tytułów z Indiegala Freebies, wchodzimy na ich kartę produktu (w przypadku) i logujemy się na swoje konto Indiegala (ewentualnie wcześniej zakładamy je, jeśli go nie mieliśmy). Szukamy schodząc niżej przycisku z napisem "Add to library" i aktywujemy go. Aby pobrać właśnie dopisaną do naszego konta grę z sekcji Freebies, musimy wejść w swój profil Indiegala i wybrać dział Showcase Freebies, gdzie odszukamy zwyczajne instalatory w plikach exe. Są pozbawione wszelakich zabezpieczeń DRM, więc sprawa ma się podobnie jak w przypadku polskiej platformy GOG, jeśli nie używamy jej, tylko ręcznie pobieramy instalatory ze strony.Źródło i foto: Indiegala / własne