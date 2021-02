Rage 2 i Absolute Drift za darmo w Epic Games Store. Prawdziwa gratka dla graczy

Rage 2 od Bethesdy zupełnie bezpłatnie na Epicu

Absolute Drift Zen Edition - minimalistyczna oprawa i jazda bokiem

Jak odebrać darmowe promocyjne gry w Epic Games Store?

Mimo ponad 2 lat od rozpoczęcia programu promocyjnego z darmowymi grami w Epic Games Store, platforma ojców Unreala i Fortnite nie zwalnia tempa. Przez najbliższy tydzień możemy otrzymać naprawdę duży tytuł AAA i to wcale nie taki stary. A w dodaku przyjemną niezależną grę samochodową podaną w nietypowy sposób.Dobrze przyjęta produkcja z najwyższego wysokobudżetowego segmentu, premiera w maju 2019 roku. Czy naprawdę coś takiego może zaserwować nam za darmo Epic Games Store? Okazuje się, że tak. "W pracy nad RAGE 2 siły połączyły dwa słynne zespoły - Avalanche Studios, skupiające mistrzów szalonych otwartych światów, oraz id Software, czyli studio twórców pierwszoosobowych strzelanin - a owocem ich wspólnego wysiłku jest karnawał rzezi, w którym możesz udać się, dokąd tylko chcesz."Połączenie strzelanki, sandboxa, klimatów podobnych do Mad Maxa i odrobiny wyścigów. W zasadzie Mad Max obecny jest jeszcze pod innym kątem. Studo Avalanche, które współpracowało z id Software na potrzeby Rage 2, wcześniej w 2015 roku stworzyło właśnie elektroniczną adaptację przygód szalonego Maxa. Miała może pewne powtarzalne elementy, ale w gruncie rzeczy gracze bardzo dobrze ją oceniali. A Rage 2 jest jeszcze lepszy.Firma Funselektor opracowała nietypową grę samochodową. Przede wszystkim oprawa składa się z prostych brył. Nie postawiono na fotorealizm, a pewien unikalny styl graficzny, który z biegiem lat nie będzie się starzeć. Jak można przeczytać na karcie produktu - "Gra w drifting inna niż wszystkie. Przejdź drogę od nowicjusza do mistrza, doskonaląc swoje umiejętności w przepięknym, minimalistycznym świecie. Daj z siebie wszystko na torach driftingowych i dzikich górskich drogach, by opanować sztukę driftu do perfekcji."Gracze mogą startować w typowych zawodach, górskich odcinkach do driftu, a także przemierzać tory z przeszkodami, które mogą kojarzyć się z obecną głównie w niektórych odsłonach DiRTa gymkhaną (tak, chodzi o dyscyplinę mocno wypromowaną przez Kena Blocka). Mechanika prowadzenia, to zdecydowanie nie symulator, ale Absolute Drift nie jest bardzo prostą wyścigową arcadówką, trzeba wyrobić sobie pewne umiejętności.Platforma Epic Games Store ma od dawna podobne zasady na dopisywanie do swoich kont darmowych gier. W zasadzie nic się nie zmieniło, ale dla przypomnienia - wchodzicie na główną stronę Epic Games Store, logujecie się na swoje konto i szukacie nieco niżej sekcji z bezpłatnymi tytułami w promocji. Klikacie na wybraną grę (w tym tygodniu Rage 2 lub Absolute Drift) i po przejściu w kartę produktu naciskacie na przycisk podpisany "Pobierz". Oczywiście chodzi tylko o przypisanie gry, ale napis jest nieco mylący. Dla każdego tytułu trzeba zrobić to niezależnie. Alternatywnie możecie poszukać gier w dziale sklepuJak zwykle macie na to tydzień. W czwartek 25 lutego o godzinie 17:00 oferta zmieni się i Epic będzie zachęcał do pobrania innej gry za darmo. Jeśli nie będzie żadnej dodatkowej niespodzianki, to firma szykuje dla nas Sunless Sea. Jak opisuje ją Epic na swojej stronie - "Postradaj rozum. Zjedz swoją załogę. Umrzyj. Stań za sterem swojego statku parowego i wypłyń w nieznane! Sunless Sea to gra o odkrywaniu, samotności i częstym umieraniu, osadzona w wielokrotnie nagradzanym wiktoriańsko-gotyckim uniwersum gry Fallen London."Źródło i foto: Epic Games Store / własne