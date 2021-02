Syberia zupełnie za darmo. Kultowa przygodówka bezpłatnie na Indiegala

Fantastyczna podróż po mroźnej Syberii w klasyce gatunku

Jak pobrać Syberię za darmo z Indiegala Freebies?

W latach ’90 i na początku XXI wieku gry przygodowe były o wiele bardziej popularne. Hegemonami tego gatunku byli Sierra i Lucas Art (tak, firma związana z Gwiezdnymi Wojnami tworzyła nie tylko elektroniczne produkcje osadzone w tym uniwersum). Na uboczu egzystowało równie leciwe studio Microids, które swoją najbardziej znaną serię zapoczątkowało po bardzo długim czasie od startu firmy w latach ‘80, dopiero w 2002 roku.Była to właśnie Syberia. Pierwsza jej część w ciągu 15 lat od premiery pojawiła się nie tylko na PC, ale też PS2, PS3, Xboxie, Xboxie 360, Nintendo DS, Nintendo Switch, a nawet Androidzie i iOS. Wcześniej sukces odniosła też przygodówka Amerzone, ale dopiero seria Syberia, szczególnie pierwsza jej odsłona, była dużym hitem dla tego gatunku i znakiem rozpoznawczym studia.Klasyczna przygodówka point-n-click, której magii dodaje specyficzny świat wykreowany przez Benoita Sokala (wspominane Amerzone, to także jego sprawka). Jest przepełniony humanoidalnymi automatami i różnymi nakręcanymi mechanizmami. Przemierzamy niespotykaną wizję rosyjskiej Syberii, w której świat wydaje się nieco magiczny, odrealniony - choć zastosowano motywy mechanicznego steampunka, a nie fantasy.Gra pojawiła się za darmo na Indiegala Freebies kilka dni temu. Jeszcze nieco przed opisywanym wczoraj, również przygodowym tytułemopowiadającym o detektywnie Herculesie Poirocie. Jednak dopiero dziś zauważyłem obecność tej świetnej przygodówki w bibliotece darmówek Indiegala.Standardowo dla platformy Indiegala Freebies wchodzimy na kartę produktu (), logujemy się na swoje konto (ewentualnie uprzednio je zakładamy) i klikamy w odebranie produkcji - przycisk "Add to library". Po tym procesie zwykłe instalatory w plikach exe bez zabezpieczeń DRM pojawią się na naszym profilu Indiegala w sekcji Showcase Freebies. Warto wspomnieć też o nadchodzącej czwartej części Syberii o tytule Syberia: The World Before. Wstęp do historii w formieŹródło i foto: Indiegala / własne