Adam Małysz konsultantem nowej polskiej gry. Chodzi o… samochodówkę

Małysz, to także niezły rajdowiec

Studio od symulatorów truckera i motocyklisty zainteresowane off-roadem

Jeden z najlepszych skoczków narciarskich wszechczasów, wielokrotny zdobywca kryształowej kuli i medalista olimpijski w skokach narciarskich Adam Małysz będzie konsultantem nadchodzących gier polskiego studia. Oczywiście chodzi o samochodowe off-roadowe tytuły. A myśleliście, że jakie? Narciarskie?Adam Małysz znany głównie z bycia wybitnym skoczniem narciarskim, a w ostatnim czasie też jako dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN, ma na swoim koncie także wiele lat jako zawodnik sportów motorowych. Nie jest może aż tak utytułowanym rajdowcem jak skoczkiem narciarskim, ale to nie znaczy, że nie zna się też na tym sporcie.Już w 2012 roku zdobył tytuł międzynarodowego rajdowego mistrza Polski i Czech. Po roku pierwszy raz wygrał w rajdach terenowych, a w 2014 roku zajął promowane miejsce na podium zawodów Pucharu Świata w rajdach cross-country. W późniejszych latach zdołał wywalczyć dobre pozycje w pierwszej dziesiątce Sealine Cross Country Rally i Abu Dhabi Desert Challenge. W najbardziej prestiżowym na świecie rajdzie terenowym startował aż pięć razy do 2016 roku. Oczywiście chodzi o Rajd Dakar - obecnie z kilku przyczyn rozgrywany nie w Europie i Afryce, a na kontynencie amerykańskim.Przejdźmy jednak do elektronicznej rozrywki. Małysz ma współpracować z Road Studio, które jest powiązane z Movie Games S.A. i PlayWay S.A. Jak można wyczytać na stronie firmy - "Jesteśmy developerem symulacyjnych gier wideo o tematyce motoryzacyjno-survivalowej, opartych jednocześnie na motywie podróży. Pracując z Warszawy, nie tylko pozwolimy graczom z całego świata wcielić się w kierowców najrozmaitszych pojazdów, ale też zwiedzić wiernie odzwierciedlone, egzotyczne zakątki tego świata. Wszystko dzięki nowoczesnym narzędziom developerskim z silnikiem Unreal Engine na czele, cyfrowej dystrybucji, doświadczonych członkach naszego zespołu produkcyjnego, a także unikalnych relacjach biznesowych."Firma podpisała z Adamem Małyszem list intencyjny i przedyskutowała warunki współpracy. Będzie piastować stanowisko konsultanta w produkcjach off-roadowych. Nie ma jeszcze ogłoszonych konkretnych informacji na temat takowych gier studia, ale do tej pory jego tematyka oscylowała raczej w kierunku symulatorów, w których sporo czasu spędza się też na zupełnie innych czynnościach niż jazda i nie mają mieć wiele wspólnego ze sportem.Zapowiedziane Alaskan Truck Simulator i American Motorcycle Simulator będą symulacyjnymi grami drogi opowiadającymi o życiu truckera na Alasce i motocyklisty w USA, a nie wyścigami. Jakaś forma symulatora off-road oczywiście mogła by być sportowym tytułem. To o tyle ważne, że fani dyscyplin z tej rodziny nie mają wielkiego wyboru. WRC i klasyczne rajdy czy tym bardziej wyścigi na torach, to jednak zupełnie inna kategoria niż chociażby Rajd Dakar.Źródło: Bankier pl / Foto tytułowe: adammalyszofficial @ Instagram