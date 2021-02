Zapowiedziano grę nawiązującą do popularnego mema

Polandball jako gra komputerowa

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powstało mnóstwo memów, które chyba już na dobre wpisały się w internetowy dyskurs. Większość tego typu tworów zapisuje się w historii jedynie w formie obrazkowej, lecz od tej reguły są – jak zawsze – wyjątki.Pewien czas temu ogłoszono grę nawiązującą do popularnego Coffin Dance . Teraz na warsztat postanowiono wziąć Countryballe, czyli bohaterów popularnych komiksów czy memów. U nas rzecz jasna najpopularniejszy jest Polandball, którego możecie zobaczyć na poniższej grafice.Jak się okazuje, w przygotowaniu jest. Polscy deweloperzy ze studia Exit Plan Games zdecydowali się stworzyć niewymagającą produkcję akcji TPP inspirowaną cyklami Mario oraz Sonic. Na czym polegać będzie zabawa?(inspirowane konkretnymi okresami w historii). Na swojej drodze gracz napotka rzecz jasna licznych przeciwników, przedmioty do podniesienia czy interaktywne elementy otoczenia.Twórcy zapowiadają, iż pojawią się dwa tryby rozgrywki –. Ten drugi oferować ma możliwość zabawy z maksymalnie trójką znajomych. Już teraz wydaje mi się, że konsumenci wybierać będą raczej „wspólne toczenie się”.Kiedy zadebiutuje „Bang-On Balls: Chronicles”? Cóż,roku pojawi się opcja zakupu gry w ramach wczesnego dostępu na Steam . Finalny moment premiery nie jest jeszcze znany – deweloperzy chcą bowiem poznać opinie pierwszych użytkowników oraz dodać nieco zawartości. Cena również stanowi zagadkę.Na rynku obecna jest już produkcja mobilna „Countryballs: The Polandball Game”, a w czerwcu ukazać się ma strategia „CountryBalls Heroes”.Źródło i foto: Exit Plan Games