Wypróbuj Star Citizen za darmo - ogromny szalenie drogi projekt Chisa Robertsa

Przekonaj się sam, jak wygląda częściowy efekt rekordowych fundusze i dekady pracy

Jak otrzymać dostęp do Star Citizen za darmo na kilkanaście dni?

Produkcja, która w pewnym sensie stała się wręcz memem. Kosmiczna megaprodukcja Star Citizen tworzona (przynajmniej jak na razie) za około 350 milionów dolarów przez przeszło 10 lat rękami zespołu na którego czele Stoi Chis Roberts, jest przez najbliższe dni do ogrania zupełnie za darmo.Jeśli nie znacie Star Citizena, to kompleksowy kosmiczny symulator od ojca świetnego Wing Commandera. Większość z setek milionów przeznaczonych na grę pochodziło z kampanii croundundingowej, ale też sprzedaży statków jako elementów wewnątrz gry. W ostatnim czasie dorzucili się do tego też poważni inwestorzy, a nie wyłącznie prywatne osoby. Mimo 10 lat i ogromnych pieniędzy, wciąż nie widać rychłego końca prac, a twórcy wciąż dodają nowe elementy i zatrudniają kolejnych aktorów. Ciekawe, czy produkcja przebije Duke Nukem Forever, którego tworzenie zaczęło się w 1997 roku, a premiera miała miejsce dopiero po 14 latach w 2011 roku.Jak przystało na gwiezdny symulator, w Star Citizen przemierzamy przestrzeń w naszym statku kosmicznym, toczymy boje z różnymi przeciwnikami, handlujemy, wykonujemy misje, ale też sterujemy bezpośrednio naszym bohaterem, więc to tak naprawdę połączenie FPP/TPP i wojaży z kokpitu. W darmowym wydarzeniu, które trwa do czwartku 25 lutego, każdy może w wersji alfa 3.12 wybrać sześć statków, sprawdzić tryb Star Marine będący strzelanką lub zmierzyć się z innymi w swojej maszynie.Aby ograć za darmo Star Citizen w omawianym czasie, należy wejść na stronę logowania i zapisać się oraz zalogować na konto, wprowadzić kod promocyjny GETINTOTHEVERSE, a na koniec pobrać i zainstalować grę. Najlepiej wszystko przeprowadzić na dedykowanej stronie () opisującej całą promocję.Źródło i foto: Cloud Imperium Games / własne