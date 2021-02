Agatha Christie - The ABC Murders za darmo na Indiegala. I to wersja DRM free

Wciel się w książkowego Herculesa Poirota w dobrze ocenianej przygodówce

Jak odebrać za darmo przygody Herculesa Poirota na Indiegala Freebies?

Jeśli nie musicie czekać na kolejne darmowe tytuły AAA czy głośne niezależne gry głównie od Epic Games, ale także np. rodzimego GOG lub francuskiego Ubisoftu, to cały czas sporo produkcji znajdziecie na Indiegala Freebies. Głównie mniejszych i niezbyt znanych, ale zdarzają się i normalne tytuły mocniej warte uwagi.Jedną z takich propozycji jest Agatha Christie - The ABC Murders, którą od wczoraj można zgarnąć zupełnie za darmo na Indiegala Freebies. Produkcja z 2016 roku jest wciąż dostępna w regularnej sprzedaży dużych sklepów. Bezpośrednio na Steam trzeba za nią zapłacić 53,99 złotych, więc dopisując ją do naszego konta Indiegala, całkiem sporo zaoszczędzamy, a nie musimy mieć nawet włączonego żadnego launchera. Tak jak inne gry z Freebies, przygodówka Agatha Christie - The ABC Murders oferowana jest jako instalatory DRM free. Na podobnej zasadzie działa GOG, jeśli nie chcemy korzystać z launchera GOG Galaxy, to da się ściągnąć zwykłe instalatory bez zabezpieczeń.Jak można przeczytać na karcie produktu Steam - "ABC Murders to gra przygodowa ze śledztwem, będąca adaptacją znanej powieści Agathy Christie. Wcielisz się w rolę słynnego detektywa Herculesa Poirota, gdzie znowu stawisz czoła tajemniczemu, seryjnemu zabójcy, który każe się nazywać "ABC"." Omawiana gra jest dość typową przygodówką, ale opartą na postaci detektywa Herculesa Poirota wykreowanej przez pisarkę Agatę Christie. Zapewne wielu z was kojarzy też tę postać z serialu Poirot, którego nowe odcinki pojawiały się od 1989 aż do 2013 roku w 13 sezonach. Ale wracając do gry - co dość częste w tym gatunku, grafika przypomina rysowaną, choć ma nieco bardziej nietypowy styl. Na Steam ostatnie jak i wszystkie recenzje mają status "bardzo pozytywne".Wszystkie darmowe gry z Indiegala Freebies odbiera się w ten sam sposób. Wchodzimy na dedykowaną kartę produktu (w przypadku Agatha Christie - The ABC Murders), logujemy się na swoje konto (ewentualnie uprzednio je zakładamy, jeśli jeszcze go nie mamy), przewijamy obraz aż do przycisku z napisem "Add to library" i klikamy na niego. Instalatory DRM free pojawią się na naszym profilu Indiegala w sekcji Showcase. Warto też zobaczyć listę innych gier z sekcji Showcase Freebies. Najczęściej są to niezależne mało znane, albo stare małe tytuły, choć niekiedy wypadnie coś ciekawszego tak jak przygody Poirota.Źródło i foto: Indiegala / własne / Steam