MEN udostępniło grę Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II

Treści w grze zgodne z podstawą programową

"Gra ma znaleźć zastosowanie także na lekcjach języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, biologii czy religii. Ponadto nauczyciele mogą ją wykorzystać w ramach kół zainteresowań, na zajęciach wyrównawczych i zajęciach świetlicowych. Jest pomocą dydaktyczną dostosowaną do wieku i możliwości uczniów i uwzględniającą różne potrzeby edukacyjne"

Jest już dostępny moduł gry „Godność, wolność i niepodległość” związany z tematyką dziedzictwa kulturowego #JanPawełII Zapraszamy na https://t.co/bpmmVlFsMb i https://t.co/UlQXJj4vm7. Zachęcamy nauczycieli, uczniów oraz rodziców do korzystania! https://t.co/MBjAISjAy5 #JP2 pic.twitter.com/THZ6xuBH9q — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) February 16, 2021

Gry edukacyjne o tematyce patriotycznej

Przeszedłeś już Wiedźmina 3 pięć razy, a Cyberpunk 2077 nie spełnił Twoich oczekiwań? Ministerstwo Edukacji i Nauki ma dla Ciebie inna grę. Dziś udostępniono drugi moduł dzieła "Godność, wolność i niepodległość", zatytułowany "Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II". Gra edukacyjna poświęcona Janowi Pawłowi II składa się z 18 misji (czy raczej: zadań), które swoją tematyką nawiązują do biografii Papieża Polaka.MEN zapewnia, żezawiera treści zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego. Pozycja stworzona została przede wszystkim z myślą o uczniach klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniach szkół ponadpodstawowych. Jeśli nie zaliczasz się do żadnego z tych zbiorów, nie lękaj się, bowiem produkcja jest ogólnodostępna na stronie niepodlegla.men.gov.pl oraz na platformie podręczniki.pl.Zawiedzeni będą Ci, którzy chcieliby pokierować poczynaniami Karola Wojtyły z wymaksowanymi ustawieniami graficznymi i ray tracingiem. To gra przeglądarkowa, prosta do bólu, mająca na celu przede wszystkim edukowanie.Gra jest podzielona na strefę gracza, gdzie można podjąć się realizacji misji, oraz strefę merytoryczną, w której nauczyciele znajdą scenariusze lekcji. Gra może być wykorzystana podczas zajęć poświęconych wartościom i autorytetom, np. w ramach godziny wychowawczej.- czytamy w komunikacie. Gra o Papieżu na lekcjach biologii? Brzmi... ciekawie."Godność, wolność i niepodległość" oraz "Dziedzictwo kulturowe Jana Pawła II" to gry edukacyjne przygotowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. Wprowadzają one dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i promują historię Polski. Mają wspierać także kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.Źródło: Gov.pl