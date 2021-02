Google Stadia z ponad setką nowych gier w 2021 roku

Google Stadia z licznymi nowościami

Źródło: Google

Cieszymy się, że wciąż możemy oferować naszym graczom wspaniałe produkcje w sklepie Stadia pochodzące od najlepszych deweloperów. W przeciągu kilku najbliższych tygodni i miesięcy, gracze mogą spodziewać się dosłownie wszystkiego – począwszy od pełnych akcji gier RPG, przez pozycje stawiające na kooperację, a skończywszy na zwinnych paltformówkach. Mowa o chociażby Shantae: Half-Genie Gero Ultimate Edition (23 lutego), Shantae: Risky’s Revenge – Director’s Cut (23 lutego), It came from space and ate our brains (2 marca), FIFA 21 (17 marca), Kaze and the Wild Masks (26 marca), Judgment (23 kwietnia), Killer Queen Black, Street Power Football czy Hellpoint.

Ostatnie wiadomości odnośnie platformy Stadia raczej nie napawały optymizmem. Wszystko przez niefortunne ogłoszenie zamknięcia wewnętrznego studia Google odpowiedzialnego za tworzenie gier na wyłączność. Gigant jednak nie zamierza się poddawać.Likwidacja oddziału deweloperskiego była w niektórych mediach opisywana jako początek końca Stadii. Nic dziwnego. Część osób mogła po prostu uznać, że Google powoli wygasza – nomen omen – świeży projekt. Koncern jednak uspokoił swoich konsumentów stwierdzając, iż był to niezbędny krok, by móc skupić się bezpośrednio na funkcjonowaniu systemu.Oznacza to jedno – na Stadię debiutować będą wyłącznie gry od innych twórców. Właśnie pojawiło się oświadczenie , gdzie zapowiedziano ponad 100 nowości na bieżący rok. Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu:Pełna lista produkcji ma pojawić się “wkrótce”. Miejmy także nadzieję, iż regularnie pojawiać się będą stosowne poprawki i aktualizacje w obrębie aplikacji czy jakości połączenia.Źródło i foto: Google