Jak wyglądałby Wiedźmin 3 na PS1? Postanowiono to sprawdzić

Wiedźmin 3 na PS1 zwlaczałby piksele

Od premiery Wiedźmina 3 minęło już niemalże sześć lat. Przez ten czas powstało mnóstwo modyfikacji, poprawek oraz przeróbek do uznanej na całym świecie produkcji. Nieustannie pojawiają się jednak nowe materiały od społeczności, które… potrafią zadziwić. Jeden z nich ujrzał właśnie światło dzienne.Użytkownik Anders Lundbjörk od pewnego czasu prowadzi cykl, gdzie przerabia zwiastuny i fragmenty popularnych produkcji tak, by wyglądały jak materiały rodem z czasów PlayStation 1. Nie tak dawno pisaliśmy nawet o jego jednej z przeróbek, w której główną rolę grał Cyberpunk 2077 Teraz twórca postanowił przekształcić pierwszą scenę z Wiedźmina 3, gdzie Geralt leży w balii z wodą i zostaje ugryziony przez potwora wyczarowanego przez Yennefer.Szczegółów dowiecie się oglądając poniższy materiał.Nie da się ukryć, iż Wiedźmin 3 w takiej formie nie wygląda źle. Prezentuje się po prostu adekwatnie do wieku docelowej konsoli, czyli pierwszego PlayStation.O ile tu mamy do czynienia wyłącznie z zamkniętym środowiskiem, to przeniesienie całego np. Novigradu z pewnością nie byłoby takie proste i estetyczne.Kto wie, może jeszcze tak kreatywny projekt ujrzy światło dzienne? Teraz możemy zachwycać się jedynie udostępnioną ciekawostką i czekać na kolejne materiały od internetowego twórcy.Źródło i foto: YouTube