HoMM II, Theme Hospital i inne klasyki za darmo w przeglądarce internetowej

Kultowe gry przeglądarkowe

Krótko i bez owijania w bawełnę: trafiłem w Internecie na perełkę, którą chciałbym się z Wami podzielić. Wiecie zapewne, że istnieje mnóstwo serwisów pokroju Archive.org, które ratują przed zapomnieniem stare gry i oprogramowanie. Rok temu pisałem na przykład o internetowej bibliotece 36000 gier Flash , a rok wcześniej o zbiorze 6000 gier z MS-DOS . Dziś znalazłem coś znacznie, znacznie lepszego.Co byś powiedział na partyjkę w Theme Hospital w przeglądarce internetowej? A może Warcraft II? Sid Meier's Civilization? Mogę wymieniać naprawdę długo, zobaczcie: The Settlers, Diablo, Spelunky, Worms, Dink Smalwood, Sonic, a nawet... Heroes of Might and Magic II... jest tego cała masa! Ba, cała kolekcja została podzielona na kategorie, dzięki czemu znajdziecie w niej gry na: